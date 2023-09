La vida amorosa de Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira. Hace unos días, Encarna Navarro aseguraba haber sido amante del interprete de rancheras. Ambos habían mantenido una relación amistosa de 15 años de duración. Ahora, la que fuera concursante de 'Operación Triunfo' ha desmentido haber tenido un affaire con el presentador, aunque se deshace en halagos a la hora de hablar de él.

Encarna Navarro, conocida musicalmente como Enna, se siente decepcionada con todo lo que ha ocurrido en los últimos días después de reconocer que mantenía una estrecha amistad con Bertín Osborne. Está harta de las especulaciones y por eso ha tomado la decisión de aclarar algunos temas en 'Fiesta'. "No soy la amante, ni soy ni lo he sido", revela y se lleva las manos a la cabeza porque considera que se le está haciendo mucho daño. Ironiza a la hora de mencionar que el presentador ha negado conocerla. "Ha sido una relación de 15 años. Que hayamos podido tener un encuentro íntimo de vez en cuando... claro... Siempre cuando estábamos solteros, o al menos yo", recalca. La que fuera concursante de 'Operación Triunfo' siempre ha tenido muy presente con quien compartía confidencias. "Cuando te relacionas con Bertín sabes que tienes que tener la cabeza fría. No te puedes enamorar de él. Yo tenía las cosas muy claras. La gente solo se centra en las relaciones íntimas, esas están contadas con los dedos de una mano", sentencia.

Lejos de guardarle rencor, la cantante tiene buenas palabras para Bertín Osborne. Sobre él asegura que es una persona "maravillosa" y siempre se ha portado con ella fenomenal. Por eso hace hincapié en que ella estaba muy tranquila en su casa hasta que hace dos meses dieron con ella. "No quiero que esto perjudique para nada en mi carrera. Yo no he hablado con Telecinco, Telecinco me ha buscado a mi", admitía frente a Emma García.

Encarna Navarro no va a llamar a Bertín Osborne

Encarna Navarro ha explicado que hasta hace muy poco hablaba a diario con Bertín Osborne, pero la comunicación se cortó de la noche a la mañana. La cantante tiene muy claro que ambos tienen una conversación privada pendiente, aunque ella no va a ser la que levante el teléfono. Además, recuerda que en ningún momento le ha atacado, por eso le duele que el presentador haya desaparecido de su vida. "Conmigo se ha portado fenomenal, me ha cuidado mucho, me ha respetado mucho", relata. A pesar de haber dado alguna que otra pincelada, la interprete no ha querido seguir hablando del tema y ha presentado en el plató del programa su nuevo tema. Eso sí, Emma García le ha dejado las puertas abiertas para cuando quiera sincerarse por completo.

