De nuevo es miércoles y, con ello, el nuevo número de la revista SEMANA llega al kiosco cargado de noticias y exclusivas. La primera plana la protagonizan Feliciano López y Sandra Gago, que por fin han sellado su amor convirtiéndose en marido y mujer en una boda de ensueño que ha dado mucho que hablar.

Tras dos años de amor, Feliciano López y Sandra Gago han decidido jurarse amor eterno acompañados de sus seres queridos. Una preciosa boda repleta de divertidas anécdotas, que ha dejado tras de sí un sinfín de fotografías que podrás ver al detalle tan solo en SEMANA a partir de este miércoles.

EXCLUSIVA: Entrevistamos a Isa Pantoja

Además de la boda de ensueño de Feliciano López, la otra gran noticia de la semana es la guerra abierta que mantiene Chabelita Pantoja con su familia. De esto ha hablado ella en EXCLUSIVA para la revista SEMANA, en la que muestra sus sentimientos a corazón abierto ante los desprecios continuados que le han realizado sus seres queridos de manera pública.

Chabelita centra especialmente su interés en el dolor que le ha provocado su madre, Isabel Pantoja, que no solo no ha estado a su lado en uno de los días más importantes de su vida -otra vez-, sino que también ha realizado unas durísimas declaraciones que, ahora, ella responde con contundencia en una sincera entrevista: “No me voy a callar ante sus ataques”.

EXCLUSIVA: El testamento de Camilo Sesto

SEMANA ha tenido acceso en EXCLUSIVA al contenido del documento que firmó Camilo Sesto en febrero de 2018 en una notaría de Torrelodones. En su testamento no solo se recoge quién será el beneficiario de sus bienes, fruto de toda una vida dedicada a la música, sino también qué debía suceder con su cuerpo tras su fallecimiento, entre otras muchas cuestiones.

Con ello, se desvelan todas las incógnitas y se echan por tierra muchas de las especulaciones que se han vertido sobre este trámite, que mantiene en vilo a media España. SEMANA ha tenido acceso en EXCLUSIVA al contenido del testamento y despeja todas las dudas.

