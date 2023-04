En SEMANA, Terelu, ilusionada de nuevo

"No estoy abierta al amor porque lo que yo quiero es muy difícil". Terelu ha repetido hasta la saciedad que no quería enamorarse y que en la soltería había encontrado el estado ideal para ella. Por ello, las fotografías exclusivas de SEMANA son todavía más impactantes. La presentadora de televisión está de nuevo ilusionada, tal y como demuestran las imágenes junto a un misterioso acompañante con el que no solo ha compartido una velada a ojos de todos, sino con el que se dirigió después a su casa. Desde este miércoles podrás disfrutar del reportaje completo si corres a tu kiosco y adquieres el último número, pues en su interior tenemos todos los detalles de esta cita así como fotos nunca vistas de ambos cuando creían que nadie les veía.

La hija de María Teresa Campos desde el año 2015 no había querido darse una segunda oportunidad para encontrar a alguien que le hiciera todavía más feliz, con el que hacer equipo. Desde que rompiera su relación con José Valenciano optó por centrarse en ella misma y en su familia para dejar el amor en un segundo plano. De hecho, no se le ha vuelto a conocer un nuevo amor a la también colaboradora de televisión. Ahora algo ha cambiado en ella, prueba de ello, la cena romántica de la que ha disfrutado junto a un hombre con el que se siente muy a gusto.

Las imágenes hablan por sí solas. A pesar de que Terelu sigue preocupada por su madre y volcada en su familia, eso no quita que de vez en cuando quiera disfrutar de la noche madrileña. En SEMANA tenemos todos los detalles de una noche mágica para Terelu en la que ella y su acompañante compartieron confidencias, carcajadas y en la que quedó claro que se llevan de maravilla. Si bien es cierto que todavía es pronto para poner etiquetas, quien conoce a Terelu se alegrará al ver estas imágenes exclusivas de SEMANA.

Estas fotos darán que hablar. Terelu hace años que dio un paso atrás y reveló que no quería tener su corazón ocupado, pero algo podría haber hecho click en su cabeza. Sigue implicada al máximo en los cuidados de su madre, de hecho, en las páginas de esta revista también descubrirás cuál es el estado actual de María Teresa. Acompañada de su hija Terelu, la periodista se deja ver por las calles de Madrid junto a uno de sus apoyos más férreos y sabemos dónde iban y cuál era su cometido aquella tarde. Además, cabe señalar que estas instantáneas son muy relevantes si se tiene en cuenta que hace tan solo unos días saltaron las alarmas cuando María Teresa no acudió a Málaga para disfrutar de las procesiones, fiel tradición a la que nunca renunciaba. Se aseguró que era debido a su débil estado de salud, pero ahora estas fotos dejan ver que su aspecto sigue siendo cuidado, a pesar de todo.

Se pudo ver recientemente a Terelu disfrutando de los pasos junto a su hija Alejandra, pero no pudo evitar llorar al recordar a su madre y al ser consciente de la ilusión que le hacía vivir año tras año esos momentos junto a ella. Ahora se demuestra cuál es su nueva alegría. No te pierdas esta y otras noticias que ven la luz esta semana en nuestro número.