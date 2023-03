Aunque Miguel Bosé (66) promete volver a los escenarios en 2024, lo cierto es que la ausencia de conciertos en su agenda han provocado que su economía se resienta. Tanto que incluso llegó a rehipotecar su impresionante casa de Somosaguas (Madrid), un inmueble del que se acaba de desprender. SEMANA conoce en exclusiva todos los detalles de esta transacción, así como quién es el nuevo dueño de la propiedad. Desde hace poco es el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (30), la persona que posee la casa familiar que tantas historias de los Bosé esconde entre sus muros y sabemos muchos detalles de la operación, los cuales ven la luz desde este miércoles en los kioscos.

Todos los detalles de la venta de la casa de Miguel Bosé en SEMANA

El pasado año saltaba la noticia. La lista de morosos de la Agencia Tributaria dejaba ver en 2022 que Miguel Bosé mantenía una importante deuda con la Agencia Tributaria que le había llevado a tomar drásticas decisiones. La primera de ellas hipotecar la que era su mansión, la cual tiene 1.000 metros cuadrados construidos y 10.000 exteriores, un gallinero y unos ventanales enormes que dejan entrar luz natural. Hecha de hormigón y con un aspecto frío, hay quien lo define como un auténtico búnker, una casa que en ese momento le salvó de un aprieto. El empresario aportó entonces su casa como garantía y lo ha hizo con una hipoteca "unilateral a favor de la Agencia Tributaria", cuya propuesta fue aceptada en el 2021. Esta medida suelen llevarla a cabo aquellos que no tienen suficiente liquidez, pero sí propiedades para responder ante organismos oficiales, un movimiento que a él le permitió darse un respiro.

Aunque Miguel Bosé tiene muchísimos recuerdos de la vivienda, ha preferido ser práctico y cerrar un capítulo que venía arrastrando desde hace años, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva. Una residencia que fue comprada por sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, y cuya construcción data de 1966. Fue reformada bajo petición de Bosé en el año 2010 durante un año entero, un largo tiempo que demuestra todos los cambios que él quiso hacer. Allí ha apostado por una vida tranquila cada vez que ha vuelto a España, ha disfrutado del silencio y ha estado alejado de las miradas de las curiosos, plan al que renuncia con su venta y que ahora podrá llevar a cabo el guardameta del Real Madrid. Si bien solía estar ocupada por su personal de servicio, el cual se encargaba de su mantenimiento, lo cierto es que Miguel solo estaba en estancias concretas como, por ejemplo, verano o Navidad.

Fue Jorge Javier Vázquez el que en el año 2018 contó algunos detalles desconocidos, pues estuvo a punto de convertirse en su inquilino. Con solo cuatro habitaciones, un salón diáfano y un espectacular jardín, el presentador estuvo a punto de firmar, pero finalmente no dio el paso. "Él estaba en Panamá viviendo y nos dijeron que nos teníamos que esperar a que él volviera en diciembre. Me gustó mucho la casa. No había ninguna imagen, me la enseñaron y me pasaron la hoja de gastos y todo porque estuvimos a punto de alquilarla", dijo el presentador. Años después ha sido otro famoso el que ha adquirido esta casa cuyo coste supera varios millones de euros.

