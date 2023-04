En SEMANA, María Teresa Campos: las fotos más tranquilizadoras

María Teresa Campos ha reducido al máximo sus salidas y desde hace tiempo protagoniza titulares sobre su salud muy preocupantes. Una situación que hace que las nuevas imágenes de la comunicadora acaparen toda la atención. Y es que en ellas se puede ver cómo camina por su propio pie y con cierta soltura y, sobre todo, lo presumida que sigue siendo a pesar de vivir alejada de los focos. Es a partir de este miércoles cuando en SEMANA descubrirás fotos exclusivas de María Teresa, instantáneas que, por cierto, tranquilizarán a los lectores y también a quien desde hace tiempo no disfruta cada día de su compañía.

La que fuera reina de las mañanas tiene un buen aspecto, lo que deja claro que sigue conservando la esencia que durante tantos años le ha acompañado. Fue a finales del año pasado cuando saltaron todas las alarmas por su estado de salud, de hecho, fue ingresada para realizarle unas pruebas tras las que regresó a casa. Meses después de aquello María Teresa Campos reaparece, pero no para dar una mala noticia, sino todo lo contrario. Apoyada en su hija Terelu, demuestra que está mejor y que sigue mimando su aspecto siempre que puede.

Estas imágenes exclusivas son la reaparición de María Teresa Campos tras Semana Santa. Recordemos que su ausencia hizo que la preocupación se acrecentara, un sentimiento compartido incluso con la familia. "Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí. Ella pregunta cuándo es Semana Santa", explicó Carmen Borrego. Mientras la presentadora se quedó en Madrid bajo el cuidado de los suyos, Terelu sí se desplazó a Málaga junto a su hija. Tal fue el impacto por vivir unas fechas muy señaladas sin su compañía que tampoco pudo evitar llorar. "Semana Santa diferente, pero también muy triste", apuntó Terelu. Estas declaraciones sirvieron para pensar directamente en María Teresa, a quien echaron profundamente de menos.

Solo unos días después ellas han vuelto a sus respectivas rutinas. La colaboradora de 'Sálvame' vuelve a estar ilusionada de nuevo y no duda en compartir tiempo y espacio con un hombre con el que no dejó de reír y pasarlo bien tras una velada única.

A comienzos de esta semana las hijas de María Teresa Campos han hecho un homenaje a su madre en una entrega de premios. Ambas alabaron no solo la profesionalidad que le ha acompañado a lo largo de su vida en televisión, sino también el amor que profesa a las dos cada día. "Tanto mi hermana como yo, hemos aprendido de la mejor. Hemos aprendido de una persona que ha hecho un periodismo de raza, una gran comunicadora y alguien que nos ha enseñado que el periodismo se puede hacer con el corazón y no a puñetazos, y creo que eso mi hermana y yo lo hemos llevado en el corazón. Y aunque ella no esté ya públicamente está con nosotros y nos da cariño todos los días, y esperemos que así sea durante mucho tiempo", dijo Carmen Borrego. Ahora unas imágenes revelan cuál es su estado actual.