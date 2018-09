En SEMANA, las imágenes más tiernas de Kiko Hernández con sus hijas

3 Kiko Hernández, todo un padrazo

En SEMANA te mostramos en EXCLUSIVA las imágenes más tiernas de Kiko Hernández junto a sus dos hijas, a las que fue a recoger a la guardería tras su primer día. No te pierdas el lado más tiernos del colaborador de televisión, que no ha dudado en desvelar que no descarta repetir la experiencia.