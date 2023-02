En SEMANA, Lara Álvarez vuelve con su ex, Román Mosteiro

¿A la tercera va la vencida? Lara Álvarez está de nuevo ilusionada y su nueva ilusión la ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA. La presentadora de televisión ha tomado la decisión de volver con su ex, Román Mosteiro, con el que se da una nueva oportunidad. Salieron juntos en 2016 y en 2020, y ahora se han dejado ver juntos de nuevo. El empresario y cantante lleva semanas instalado en la casa de la presentadora, con quien salió a disfrutar de una romántica velada en Madrid.

Esta es una relación de ida y vuelta. Lara y Román comenzaron a salir, por primera vez, después de que ella rompiera con Fernando Alonso. Después de dos oportunidades, ahora se dan una nueva En el interior de la revista de esta semana podrás ver las imágenes exclusivas de la pareja disfrutando de una salida en pareja. No solo compartieron confidencias y gestos de complicidad, también besos apasionados que demuestran el tierno momento que atraviesan. Unas románticas escenas que podrás ver en su totalidad en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano. ¿Será esta la oportunidad definitiva para una relación duradera?

Besos y miradas cómplices entre Lara Álvarez y su ex

No hay que olvidar que Román Mosteiro volvió al foco de la noticia hace unos meses cuando SEMANA dio en exclusiva que en octubre de 2022 Alexia Rivas y él se estaban viendo y conociendo. Alexia se mostraba ilusionada, pero también cauta, porque no sabía cómo iba a salir todo. Lo suyo terminó casi antes de empezar, porque la cosa no terminó de cuajar.

El juez Pedraz, de nuevo enamorado

Pero no es la única relación que desvelamos en la portada de SEMANA, donde convertimos en protagonista también al juez Pedraz, que está de nuevo enamorado tras su ruptura con Esther Doña. Ambos mantenían una buena relación de amistad, pero en el verano de 2021 comenzaron a salir. Su relación fue intensa y un año después, anunciaron su compromiso. Sin embargo, siete días más tarde, el amor dio lugar a una sorprendente ruptura. Como mostramos en el interior del nuevo número, Santiago Pedraz compartió almuerzo, paseos, besos y confidencias con la abogada y economista Isabel Jara Iñigo. No te pierdas las imágenes de la pareja, que disfrutó de un agradable almuerzo, que terminó con una sobremesa de lo más romántica, ya que se dieron un beso de lo más especial.