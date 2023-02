En SEMANA, Isabel Pantoja se divierte en Miami

Isabel Pantoja está tranquila y feliz. Su gira americana la está disfrutando al máximo. Y no solo porque supone su vuelta a los escenarios, sino porque esto le ha permitido salir de su encierro en Cantora. Hasta Miami ha viajado con todo su equipo, en el que se encuentra también su sobrina, Anabel Pantoja. El pasado 10 y 11 de febrero, la cantante llenaba el James Knight Center en Miami, pero hasta el próximo 17 de febrero no tiene que volver a cantar. Será en el United Palace Theatre de Nueva York. Pero no todo está siendo ensayos y trabajo, ya que la cantante tiene programado en agenda algunos días libres para descansar.

En SEMANA, podrás ver las fotos exclusivas de lo bien que se lo está pasando Isabel Pantoja en Miami. Descubrimos a la cantante, relajada y tranquila, en la primera parada de su gira americana. No se separa de su hermano Agustín, que es su mano derecha. Cuando la agenda de compromisos profesionales se lo permite, hace otro tipo de planes, como salir a hacer unas compras. En el interior de la revista podrás ver la faceta más desconocida de la cantante.

La cantante acude a un centro comercial para hacer unas compras

Equipada con un look de lo más informal, compuesto por mallas, sudadera y deportivas, Isabel Pantoja da un paseo por el complejo comercial Merrick Park, que se encuentra en el distrito financiero de Miami. Lo hace acompañada por gran parte de su equipo. Su hermano Agustín mostró también su faceta más desconocida al salir del hotel con unas bermudas con peces. Anabel Pantoja tampoco quiso perderse este plan, demostrando una vez más lo unida que está a su tía. Han sido unos días de muchas emociones, pero la cantante y su equipo querían quedarse unos días más para descansar de toda la tensión que ha supuesto dar dos conciertos en Estados Unidos.

Ponte al día sobre cómo está viviendo la tonadillera su gira americana, pero también sobre toda la actualidad de la crónica social con el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ. ¡No te lo pierdas y hazte con tu revista favorita! ¡Corre a por tu ejemplar!