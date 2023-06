En SEMANA, el hijo de Carmen Borrego de compras con su padre y su hijo

José María Almoguera y Paola Olmedo ya disfrutan de su bebé fuera del hospital, unos primeros días que están aprovechando para hacer presentaciones del pequeño a su círculo más íntimo. Marc tiene a todos embelesados, sin embargo, pocos sabían cuál había sido la reacción de los abuelos al compartir tiempo con él. Mientras que de Carmen Borrego todavía no hay imagen gráfica que lo atestigüe, lo que sí existe son fotografías exclusivas de su ex con su nieto. Instantáneas que hablan por sí solas y que dejan ver lo entrañable que se muestra el padre de José María con este bebé que nació el pasado 4 de junio pasadas las 23.00 de la noche. Natural y mientras le susurra cosas bonitas, estas fotos exclusivas prometen dar que hablar.

Aunque para Paola es su tercer hijo, para José María es el primero. Se le nota ilusionado y profundamente feliz en esta paternidad que parece que le ha unido de nuevo a su madre. Era Carmen Borrego quien revelaba que ya conoce a Marc y quien confirmaba que ya está todo bien entre ellos. Tras meses de nula relación, Carmen y su hijo han acercado posturas y enterrado el hacha de guerra. Ahora no hay lugar para la distancia, siendo el nuevo miembro en la familia quien les ha unido de nuevo después de meses sin contacto.

Aunque el padre de José María Almoguera ya conocía al bebé, ha querido acompañar a la pareja junto a su hijo a otro plan. Prueba de la complicidad que tienen las imágenes que podrás encontrar en el interior de la revista, reportaje exclusivo que revela la felicidad que sienten desde hace días. Relajados y con la única intención de vivir al máximo estas semanas tan intensas para ellos, Paola y José María no quieren esconderse. Pasean por la capital y hacen planes como cualquier mortal, los cuales te detallamos en SEMANA.

En brazos de Paola o del abuelo, las fotos vuelven a dejar claro lo esperado que era este bebé por toda la familia. José María desea que gran parte de su entorno conozca a su hijo, tal y como demuestran las presentaciones que ha hecho en los 10 días de vida del pequeño. Carmen Borrego, a buen seguro, estará deseando protagonizar imágenes como las que te mostramos en nuestra revista. Si quieres ver el contenido exclusivo que estará disponible desde este miércoles solo tienes que correr a tu kiosco y adquirir el último número.

Quien todavía no habría conocido al bebé es Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos estaría encantada de hacerlo, no obstante, este encuentro no se ha producido. Ella espera que pronto se calmen las aguas y todo vuelva a la normalidad: "Le he dado la enhorabuena. Me enteré por 'Fiesta' porque estaba en casa y Saúl (Ortiz) me llamó para decírmelo. No le he conocido. Nadie me ha invitado a conocerlo. Es un momento de ellos y más adelante se verá. Quiero conocerle, pero no voy a hacer presión. Lo más importante es que Carmen lo conociera". Algo que afortunadamente ha terminado sucediendo.