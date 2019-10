Cayetano Rivera siempre se ha decantado por mantener su vida privada en un discreto segundo plano. El torero no ha querido nunca hablar de las polémicas que rodean a su familia, hasta ahora. Y es que el hermano de Fran Rivera ha ofrecido a SEMANA unas contundentes declaraciones sobre la relación que mantiene con Isabel Pantoja.

Cayetano Rivera rompe su silencio en SEMANA sobre la relación con Isabel Pantoja

De hecho, ha cargado durante contra la tonadillera y asegura que «la saludo por educación». Es la primera vez que el torero rompe su silencio -hasta ahora habíamos conocido la mala relación de los hermanos Rivera por su hermano Fran- y desvela que «la respeto porque es la madre de mi hermano Kiko».

Ha sido contundente: «La respeto porque es la madre de mi hermano Kiko»

La relación no siempre ha sido así de tensa. El propio Cayetano desvela en SEMANA que «cuando mi padre se casó con Isabel, yo tenía 4 o 5 años y la relación era buena. A esa edad no eres consciente de las cosas». La cosa fue empeorando: «Desde que murió mi padre, Isabel no ha tenido relación con nosotros. Y de hecho, hasta que Francisco se casó con Eugenia e invitó a Kiko a la boda, tampoco teníamos relación con él», explica.

Cayetano y Fran coinciden en la forma de ver las cosas

Sin embargo, durante mucho tiempo, Fran y Cayetano Rivera han reclamado que la tonadillera les devolviese recuerdos y piezas de toreo que pertenecieron a su padre, algo que todavía no han conseguido, a pesar de los años. «Isabel no nos ha dado nunca nada de nuestro padre. No ha querido y ya está», dice rotundo.

Siempre han demandado que se les diera algunas pertenencias de su padre

