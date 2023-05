En SEMANA, Belén Esteban, sobre Jesulín: "Que trabaje y gane dinerito, que tiene cuatro hijos"

Un nuevo número de SEMANA, cargado de actualidad, ya está a la venta en tu kiosco o supermercado más cercano. Entrevistas, reportajes, imágenes exclusivas... no nos falta nada en la revista que tiene como una de la protagonistas a Belén Esteban. Después de que este medio revelara en exclusiva que Jesulín de Ubrique se sumaba al casting de concursantes de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity' y, además, se convirtiera en el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne, la de Paracuellos del Jarama se sincera sobre el regreso de su ex a la pequeña pantalla.

La colaboradora de televisión siempre se ha mostrado clara en cuanto a todo lo relacionado con lo que a ella misma le atañe. En esta ocasión, no iba a ser una excepción. Por este motivo, se ha sincerado sobre las próximas apariciones en televisión del torero. "Que trabaje y gane dinerito que tiene cuatro hijos", ha dicho de manera tajante Belén Esteban sobre este tema que promete dar mucho de que hablar. Sin pelos en la lengua, una de las cualidades por la que más se le conoce a la colaboradora de televisión, habla sobre este tema en el próximo número de SEMANA. ¿A qué esperas para ir a tu kiosco más cercano a hacerte con un ejemplar?

Además de hablar de Jesulín de Ubrique, también podrás encontrar las declaraciones sobre sus planes de verano o incluso sobre sus proyectos fuera de televisión. Una entrevista completa que no tiene desperdicio y que dará mucho de que hablar. Belén Esteban es una de las colaboradoras más queridas de la pequeña pantalla y cada una de sus palabras es analizada con lupa. Suelta bombazos sin quererlo, y en esta ocasión no es para menos. Aunque no es muy dada de hablar de Jesulín de Ubrique, en esta ocasión hace una excepción y lo hace lanzándole una pullita.

Jesulín de Ubrique está de rabiosa actualidad. Tras su paso por 'El Desafío', programa de Antena 3 en el que además contó con la visita sorpresa de su mujer, María José Campanario, ahora lo veremos en las demás cadenas. SEMANA ya adelantó en exclusiva que el diestro sería uno de los concursantes de la octava edición de 'MasterChef Celebrity'. Todo un reto para el que ya se está preparando y que no puede tener más ganas de que llegue. Sin miedo alguno, Jesulín se lanza a los fogones para conseguir alzarse con el ansiado maletín y la estatuilla dorada a manos del jurado.

Sin embargo, antes de que lo podamos ver defenderse en las cocinas de La 1, Jesulín de Ubrique regresa a Telecinco de la mano de Bertín Osborne. El cantante de rancheras está a punto de estrenar una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' y él será su primer invitado de excepción. Será una de las entrevistas más esperadas porque no dudamos en que se sincere como nunca antes ha hecho sobre su actual relación con Belén Esteban y los problemas que han atravesado en el pasado. ¡No te lo puedes perder!