En SEMANA, así es la vida de Ana Obregón en Miami con su hija

Ana Obregón lleva semanas siendo protagonista de la actualidad después de que tomara la decisión de convertirse en madre a sus 68 años a través de una gestación subrogada. La actriz ha cumplido la última voluntad de su hijo Álex Lequio antes de morir. Ella continúa en Miami a la espera de poder regresar a España con la pequeña Ana. En el nuevo número de SEMANA te contamos en EXCLUSIVA los detalles de su día a día y te mostramos el interior del apartamento en el que viven.

La actriz se ha dejado ver ya por las calles de Miami. Salió a hacer unas gestiones por los alrededores de su apartamento, piso que ha descubierto SEMANA en exclusiva. El apartamento es un ático de dos dormitorios y 117 metros cuadrados, por el que paga 9.000 dólares al mes. En el interior de tu revista favorita de corazón podrás ver todas las fotos del interior así como las preciosas vistas que tiene al mar. ¡Y es espectacular!

La actriz está instalada en un apartamento por el que paga 9.000 dólares al mes

Este apartamento se ha convertido en su refugio desde que el pasado 20 de marzo diera la bienvenida a su nieta. Tal y como ha podido saber SEMANA, Ana Obregón sale muy pocas veces de este apartamento, ya que está centrada en cuidar a la pequeña. Hazte con el nuevo número de SEMANA para conocer todos los detalles de cómo es ahora la vida de la actriz de 'Ana y los siete' y para ver todas las fotos del interior del interior del que está siendo su hogar todas estas semanas.

Alessandro Lequio, cada vez más lejos de Ana

Aunque su relación era increíble desde que el italiano conociera la decisión de Ana Obregón este no ha dejado de sufrir. Cada día está más incómodo con la situación y no ha dudado en dejar claro que no va a decir nada al respecto: "Nunca he dicho ni una sola palabra, porque sé que esto es lo que a él le gustaría", ha afirmado Alessandro Lequio. Este ha pasado las vacaciones en Bueu, Pontevedra, junto a su mujer, María Palacios, la familia de esta, y su hija Ginevra. Allí ha querido desconectar de todo el revuelo mediático que ha provocado la decisión de Ana Obregón, que adelantamos en exclusiva en SEMANA. Esto ha empeorado la situación entre ellos y el italiano se encuentra caso al límite. Aunque va a su puesto de trabajo todas las semanas, ha dejado claro que no va a decir nada al respecto.