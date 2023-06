En SEMANA, Ana Obregón, dolida con Alessandro Lequio

La actriz lamenta mucho que su ex, Alessandro Lequio, no le apoye públicamente en esta nueva etapa personal que vive.

Ana Obregón ha pasado unos días de lo más intensos. Después de la presentación de su libro, 'El chico de las musarañas', la actriz se dejó ver en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares. Su visita provocó un gran revuelo mediático. Pero más revuelo ha provocado los reproches que ha lanzado Alessandro Lequio a lo largo de estas semanas. Eso hace que Ana esté dolida y lamenta que su ex no le apoye públicamente.

Este malestar la ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA. La actriz lo está pasando mal porque lamenta que su ex no le ha dado el apoyo público que necesita, ni que haya querido conocer aún a su nieta. Fuentes cercanas al círculo del colaborador de televisión revela a esta revista que Alessandro Lequio "no puede más, ha guardado silencio durante mucho tiempo, pero esto lo está rompiendo por dentro".

La actriz está dolida con el padre de su hijo Álex

Pero Ana está viviendo una de las etapas más increíbles desde que tuviera que despedirse de su hijo Álex Lequio el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia, por culpa de un cáncer. Ella ha recuperado sus ganas de vivir y también ha devuelto el color a su vestuario. Porque ha querido cumplir las últimas voluntades de su hijo, que eran tres: publicar un libro, tener su propia Fundación y también ser padre. Esta última se la cumplió el pasado 20 de mayo, cuando dio la bienvenida a Ana Sandra a través de una gestación subrogada. En el nuevo número de SEMANA te contamos todos los detalles de la situación tan complicada por la que pasan Ana Obregón y Alessandro Lequio, que están más alejados que nunca.

Terelu Campos habla de la salud de su madre

Las hijas de María Teresa Campos están muy pendientes de su madre cuando esta atraviesa una etapa complicada en lo que se refiere a su salud. Terelu Campos ha mostrado su preocupación: "Mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", ha desvelado. La salud de la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!', que cumple este próximo domingo 82 años, es cada vez más delicada. Sus hijas solo tienen un objetivo ahora y pasa por tener a madre en un entorno de paz y calma para que esté tranquila.