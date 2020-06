María Teresa Campos cumple este mismo jueves 18 de junio 79 años. Este es el primer cumpleaños sin Bigote Arrocet, durante los últimos años, tras su ruptura. Pero la veterana periodista no va a estar sola. Ni mucho menos. Tal y como nos ha desvelado la propia María Teresa tras ponernos en contacto con ella en este día tan especial, va a pasar el día de su cumpleaños en su casa y en familia. El clan Campos ha demostrado siempre ser una piña y estar muy unidas, por lo que no podría faltar una jornada familiar en un día tan especial para la comunicadora.

Los planes de María Teresa Campos en el día de su cumpleaños

En conversación con María Teresa nos ha asegurado, entre risas, que tiene la puerta repleta de paparazzis, por lo que aunque no quisiera desvelar sus planes para el día de su 79 cumpleaños, terminaríamos enterándonos igual. Además, se ha mostrado muy agradecida por las muestras de cariño y la multitud de felicitaciones que está recibiendo este jueves tan especial. Desconocemos si la quedada familiar tendrá lugar al medio día para disfrutar de un agradable día en la espectacular casa (y su vivienda habitual) que María Teresa tiene en la urbanización de Molino de la Hoz, situada en Las Rozas (Madrid), o por el contrario celebrarán una velada esta noche para que la comunicadora sople las velas y celebre sus 79 años.

Un cumpleaños diferente para la periodista

A esta cita no faltarán Carmen Borreno ni Terelu Campos, que siempre han sido el apoyo condicional de su madre y han estado junto a ella en los momentos que siempre los ha necesitado. Tal y como hemos dicho anteriormente, el clan Campos es una piña y lo van a volver a demostrar este jueves. Alejandra Rubio tampoco faltará a su cita con su abuela. Y es que la joven ha conseguido que veamos a su abuela en su canal de MTMAD protagonizando uno de los vídeos más divertidos al dejarse llevar bailando a ritmo de reggaeton. Sin lugar a dudas, la joven está muy orgullosa de su abuela y tienen una excelente relación. Puede que este día tan especial sea el indicado para presentar a su nueva ilusión, Tassio de la Vega, el joven con quien le hemos visto paseando durante las últimas semanas y que ella mismo ha confirmado que está conociendo, «pero que todavía no son pareja».

Durante la mañana de este jueves, María Teresa Campos ha recibido en su casa varios ramos de flores por el día de su cumpleaños. Este año será un cumpleaños diferente para la veterana comunicadora. El pasado año, sus hijas le prepararon una fiesta sorpresa en un conocido restaurante de Madrid en el que el clan Campos (pero ya sin Bigote Arrocet) disfrutaron de una agradable velada bajo el sol de la capital.