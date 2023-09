Empeora el estado de salud de María Teresa Campos: "Está muy grave"

El pronóstico de María Teresa Campos cada vez es más grave. Era el pasado domingo, 3 de septiembre, cuando la periodista hacía saltar las alarmas al darse a conocer su ingreso hospitalario urgente a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Una afección de la que la comunicadora no está evolucionando favorablemente, motivo por el que la Fundación Jiménez Díaz ha emitido un nuevo comunicado sobre su estado de salud.

A petición de Terelu Campos y Carmen Borrego, el hospital madrileño en cuestión ha informado sobre la última hora de su paciente: “La paciente Dña. María Teresa Campos Luque continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue hospitalizada ayer por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Su situación clínica ha empeorado en las últimas horas, siendo actualmente muy grave”, han confirmado desde el centro médico.

Familiares y amigos arropan a María Teresa Campos

Con estas palabras, queda demostrado que la situación de la que fuera la reina de las mañanas en la pequeña pantalla no es en absoluto buena. Algo que ya han dejado entrever los rostros de las personas que han ido acercándose al hospital en el que permanece ingresada, como sus hijas o Rocío Carrasco. Todas ellas han contado con un gesto serio y no han podido apenas articular palabra con los medios de comunicación en estas últimas horas, lo que denota que no están siendo momentos buenos a nivel familiar.

A esto se suma que, pese a las complicaciones meteorológicas, un gran número de seres queridos de María Teresa quisieron desplazarse hasta la capital y abandonar temporalmente Málaga para arropar a la presentadora. Algo que finalmente no pudieron llevar a cabo de la manera que les hubiera gustado, ya que numerosos trayectos en tren con destino Madrid se vieron afectados por culpa de la DANA. Esto provocaba que los más allegados de Campos no pudieran personarse en las Fundación Jiménez Díaz, aunque cabe destacar que la afectada no ha estado en ningún momento sola desde su ingreso.

Terelu Campos ha sido quien ha pasado esta noche en compañía de su progenitora. Un periodo de tiempo que había sido bastante tranquilo y en el que los familiares y amigos de María Teresa estaban esperando “a ver cómo reacciona al tratamiento”. Sin embargo, en estas últimas horas el estado de salud de la periodista ha dado un radical giro de 180 grados que ha disminuido la esperanza de su entorno más cercano.

