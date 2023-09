El emotivo vídeo viral de Ana Sandra acariciando una foto de Aless Lequio

La vida de Ana Obregón ha dado un giro de 180 grados a raíz del nacimiento de su nieta. Fue el pasado 20 de abril cuando la protagonista de ‘Ana y los 7’ dio la bienvenida a Ana Sandra, hija del fallecido Aless Lequio y fruto de un proceso de gestación subrogada que trajo mucha polémica consigo. Sin embargo, poco o nada parece importar esto a la presentadora, que siempre que tiene oportunidad, aprovecha para presumir de la pequeña a través de sus redes sociales.

Hace tan solo unas horas, la actriz compartía en su cuenta de Instagram un tierno vídeo en el que Ana Sandra acaricia a su padre en una imagen en la que éste aparece junto a Ana Obregón: “LO ESENCIAL NO SE VE CON LOS OJOS💖 Anita ha extendido su manita y ha empezado a acariciar la cara de su papá en la fotografía que está siempre en mi mesilla de noche”, escribía la madrileña.

La reacción de Ana Obregón al tierno movimiento de su nieta

Su testimonio no ha quedado ahí, y Ana ha abierto su corazón a sus seguidores sobre la importancia de este momento para ella: “La primera vez me emocioné tanto que con solo 5 meses lo hiciera que no encontraba explicación. Entonces recordé la frase del Principito: ‘Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos’… Mi Aless seguro que sentiste la caricia de tu hija allá donde estés durmiendo. Los bebés y los niños lo hacen, todos nacemos con ese don pero al crecer se nos olvida. #don #bebe #amorinfinito #anita #alessforever”, zanjaba en su post.

En cuestión de minutos, el clip alcanzaba más de 100.000 “me gusta” y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Pipi Estrada, Paula Echevarría o Ivonne Reyes han querido mostrar a Obregón lo felices que se sienten por su alegría y por este bonito gesto por parte del bebé. Y es que, con apenas unos meses de vida, Ana Sandra parece tener ya cierto vínculo hacia su padre.

También han sido muchos los fans de la intérprete que han dejado constancia de lo especial que es el vídeo, ya que consideran que la historia de Ana “está llena de amor”. Unas palabras con las que dejan entrever que, pese a ser una decisión que ha contado con un sinfín de detractores, Obregón ha seguido de manera fiel el legado de su hijo y uno de sus mayores deseos en vida: el de convertirse en padre.

1 de 3 Ana Obregón ha compartido un vídeo junto a su nieta 2 de 3 En el clip, Ana Sandra acaricia una foto de su padre 3 de 3 Un bonito gesto que no ha pasado desapercibido para la actriz