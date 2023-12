El emotivo vídeo de Aless Lequio con el que su padre, Alessandro, felicita la Navidad

Vídeo: Instagram

Durante Nochebuena y Navidad, las redes sociales se llenan de mensajes de los famosos felicitando las fiestas. Imágenes de árboles navideños, regalos, momentos con la familia... Todo tiene cabida. También es momento de recordar a los que ya no están, y eso es precisamente lo que ha hecho Alessandro Lequio. El italiano ha compartido un emotivo vídeo de su hijo Aless para felicitar la Navidad.

El inédito vídeo de Navidad de Aless Lequio

Tres años han pasado ya del fallecimiento de Aless a causa del cáncer que padecía, pero sus padres siguen honrando su memoria todos los días. En la publicación, que ya acumula más de tres mil likes, aparece el hijo de Ana Obregón junto a Santa Claus felicitando las fiestas a su hermana Ginevra Ena, fruto del matrimonio del italiano con María Palacios: "Hola Ena, estoy aquí con Santa Claus y acaba de decirme que vas a tener un montón de regalos porque has sido una niña muy buena, ¿verdad?".

Un tierno y divertido vídeo, inédito hasta el momento, con el que el colaborador de 'Vamos a ver' ha querido demostrar que su hijo siempre va a estar presente en su vida, y más aún en estas fechas tan señaladas. Un movimiento de lo más significativo, después de que el italiano no asistiese al bautizo de su hija, Ana Sandra. A pesar de que Alessandro Lequio siempre ha evitado pronunciarse sobre cómo su ex mujer está llevando el fallecimiento de su hijo y todo el revuelo que se formó con el nacimiento de su hija-nieta, estos pequeños gestos demuestran que el colaborador echa mucho de menos a su hijo.

El polémico bautizo de Ana Sandra

Fue el pasado domingo 17 de diciembre cuando Ana Obregón celebró el bautizo de Ana Sandra en la Iglesia Nuestra Señora de la Moraleja en Madrid. A pesar de que la hermana de la presentadora dijo que Alessandro Lequio podría estar presente en la posterior merienda de celebración, no fue así. Es por eso que el italiano ha estado en el foco mediático los últimos días. Así las cosas, quiso aclarar por qué fue el gran ausente en el bautiza de la hija de Alex Lequio: "Es cierto que nos escribió y es cierto que como dije el otro día que no contesté porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabían que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro".

Aún con todo, después de ocho año de que naciese la niña, Alessandro Lequio ha reconocido que es el abuelo de la niña: "Yo prefiero no entrar en esta historia. Obviamente si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, de eso no queda ninguna duda, pero yo prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor. La palabra 'desprecio' creo que no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras porque sino, no acabamos nunca". No obstante, tiene claro que va a mantenerse al margen a la hora de desvelar si ya conoce a la pequeña: "Si se ha producido o no ese encuentro, no lo voy a contar. Es algo mío. Y no lo vais a saber. A no ser que lo cuente ella. Dentro de lo que yo pueda".