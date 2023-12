El emotivo homenaje a Itziar Castro y Concha Velasco en los Premios Forqué 2023

Concha Velasco fallecía el pasado 2 de diciembre a los 84 años y dejaba así un gran vacío en el mundo de la cultura. Días después, el 8, conocíamos la repentina muerte de Itziar Castro a la edad de 46 años. Una triste noticia que teñía aún más de luto a la sociedad. Dos actrices comprometidas que dejaron su huella y que han recibido un emotivo homenaje en los Premios Forqué 2023, una de las citas más importantes para el cine español.

En los Premios Forqué de este año no se han querido olvidar de Concha Velasco e Itziar Castro, quienes han estado muy presentes en la ceremonia de entrega de los galardones. En primer lugar, era Cristina Castaño quien se subía al escenario y recordaba la importancia que había tenido la eterna chica yeyé en la vida de todos los actrices y actores. "Concha siempre quiso ser artista, lo tuvo muy claro. Ella quería ver teatros y salas de cine llenas y familias agolpadas frente al televisor cuando ella iba a salir. Lo consiguió a lo grande, y consiguió algo más importante como es una especie de eternidad porque hizo suya una frase que va a seguir sonando cada vez que un niño o una niña le diga a su madre 'mamá, yo quiero ser artista", decía completamente emocionada.

También compartía una historia personal que vivió junto a la fallecida presentadora. "Años más tarde, cuando yo tenía veinte, mi representante llamó para decirme que tenía un casting para una producción de teatro con Concha Velasco. Me presenté al casting y allí estaba ella para recibirme con su enorme sonrisa. Y me eligió, así que me subí en las tablas por primera vez de su mano", recuerda. Tras esto, la que fuera protagonista de 'La que se avecina' apostillaba: "Concha, siempre serás la única, inigualable y eterna chica yeyé". Unas palabras que provocaban una gran ovación. Tras ella, era el turno de Ana Guerra, quien cantó 'Chica Yeyé' en su honor. "Concha, para ti", le dedicó tras finalizar la colorida actuación.

El homenaje a Itziar Castro

Después, Macarena Gómez y Pablo Chiapella se subían al escenario y la pantalla del auditorio se iluminaba con una bonita imagen de Itziar Castro. Sus compañeros de profesión, visiblemente emocionados y conteniendo las lágrimas, hablaron de un "final de año complicado" por la muerte de la actriz y de Concha Velasco. Gómez recordó que trabajó con Castro en 'Pieles' y que su personaje no veía pero que aún así siempre "sentía" a su compañera. "Se nos ha ido demasiado pronto pero nos ha dejado un legado cinematográfico y humano que el público jamás olvidará", añadió. "Itziar siempre fue una mujer comprometida con el mundo que le tocó vivir. Hasta siempre, compañera", señaló Chiapella y se inició un gran aplauso entre los asistentes.