Las emotivas palabras de David Bisbal a Rosa López

David Bisbal está pasando por uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, el cantante ha querido echar la vista atrás y recordar uno de los mejores episodios de su vida: su paso por ‘Operación Triunfo’. Para ello, el almeriense ha querido dedicarle unas emotivas palabras a una de sus compañeras de la Academia.

Unas emotivas palabras para «su Rosa»

«El #tb de hoy iba a ser especial de verdad. Se lo quiero dedicar a mi Rosa, una niña que después de todo el tiempo que ha pasado sigue siendo tan de verdad como siempre. La quiero y la queremos todos», comienza a narrar el cantante en sus redes sociales.

La historia detrás de la dedicatoria de Bisbal

«Quizás mucha gente se sorprenderá por esta dedicatoria pero en realidad hay una historia verdadera detrás de todo esto», comenta Bisbal.

Fotos inéditas de Bisbal y Rosa de España

El interprete de «Ave María» ha compartido con sus seguidores varias imágenes inéditas junto a la que fuera representante de España en Eurovisión 2002. «En el autobús de la gira de ‘Operación Triunfo’ de camino a los conciertos que teníamos pautados», relata.

¿Cómo se conocieron Bisbal y Rosa?

«Cómo conocí a Rosa de España: Un día del año 2000 en Atarfe, cerca de Granada, se nos acercó aquella mujer con espíritu de niña. Nosotros estábamos trabajando en la caseta municipal, como atracción principal de la feria, y ella cantaba con su hermano en una de las particulares. Después de ver nuestro pase, Rosa se acercó para felicitarnos y proponernos que fuéramos a escuchar su actuación. Fue soltar las primeras notas y quedarnos petrificados, no éramos capaces de creer que esa voz privilegiada saliera de la garganta de aquella joven que se buscaba la vida, como nosotros, en los pequeños circuitos», explica el artista.

«Tu sí que vas a llegar lejos»

«Aquello era tan excepcional que todos coincidimos en que la vida sería muy injusta si nadie le ofreciera una oportunidad de triunfar como se merecía. Nosotros no podíamos ficharla porque ya teníamos muy definido el formato de nuestro espectáculo, pero Rosa no se podía quedar allí estancada. Cuando terminó, me fui directo hacia ella y le dije que me había dejado impresionado con su voz. Peró tú sí que vas a llegar lejos, me replicó en seguida. Pues anda que tú, chiquilla», recuerda Bisbal.

Bisbal reconoce que la voz de Rosa se le quedó grabada para siempre