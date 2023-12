La emotiva despedida de Lara Álvarez de 'GH VIP 8'

Este martes, 19 de diciembre, ha sido muy especial para Lara Álvarez... La presentadora se ha puesto al frente del último ‘Última hora’ de 'Gran Hermano VIP 8', donde los concursantes finalistas de la casa de Guadalix de la Sierra - Luitingo, Albert, Laura y Naomi - han celebrado una fiesta de despedida. Una celebración a la que se ha querido unir Lara Álvarez quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarles unas bonitas palabras a los concursantes. "Hasta siempre, ha sido un premio para mí disfrutaros cada noche... Tengo la carne de gallina sabiendo que os quedan horas", les ha dicho emocionada.

Lara Álvarez: "Venir a trabajar ha sido una auténtica fiesta diaria"

Antes de cerrar la emisión en directo del último 'Última hora' de 'GH VIP 8', Lara Álvarez ha querido dedicarle unas emotivas palabras de despedida a sus finalistas - Luitingo, Albert, Laura y Naomi-, apenas unas horas antes de la gran final, que tendrá lugar este jueves. “Quiero despedirme de vosotros, es nuestro último día juntos. No sabéis lo bien que me lo he pasado a vuestro lado. Sois únicos, venir a trabajar ha sido una auténtica fiesta diaria. Gracias por vuestra entrega a este programa que nos tiene enamorados a millones de personas precisamente por concursantes como vosotros”, ha comenzado diciendo la presentadora.

Con los ojos llenos de lágrimas, Lara ha confesado estar muy emocionada y con los sentimientos a flor de piel al saber que les quedan apenas unas horas para la gran final: "He vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones, me habéis enganchado, pero sobre todo me habéis enamorado de vuestra esencia. Os deseo lo mejor para la final, sois unos merecidísimos ganadores todos y el premio para mí ha sido disfrutaros cada noche". "Disfrutad cada momento, que esto se acaba, pero os aseguro que el recuerdo no se os va a olvidar en la vida. Hasta siempre, chicos", concluía en su última conexión.

Las bonitas palabras de Lara Álvarez al 'Súper'

Pero, antes de dar por concluida su despedida, Lara ha sorprendido a todos enviándole un mensaje de agradecimiento al ‘Súper’: "Mi querido Súper. Hace ocho años de nuestro primer encuentro y mi admiración por ti no ha hecho más que crecer. Eres ese abrazo cuando no tienen contacto con el mundo exterior, apoyo cuando las fuerzas les flaquean. Eres una voz, pero eres la voz del alma de ‘Gran Hermano’". Unas bonitas palabras que también ha querido responder el 'Súper': "Todo el equipo te queremos dar las gracias por vivirlo, por disfrutarlo y por hacernos disfrutar a nosotros". "Ahora ya puedes descansar porque te lo has ganado. Ahora ya podrás estar a tu bola", concluía haciendo referencia al nuevo programa que Lara estrena este sábado.