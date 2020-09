Han sido muchos los famoso que reaccionaron a la entrevista de Paz Padilla de este sábado. La última ha sido Toñi Moreno, que le ha enviado una carta

Paz Padilla se enfrentó a la entrevista más complicada de su carrera tras perder a su marido, Antonio Juan Vidal. La actriz y humorista se sentó este sábado y dio una lección de estilo al desvelar cómo está llevando el luto y cómo fueron los últimos días de vida junto al que siempre ha dicho que era el amor de su vida. Han sido muchos los famosos que han reaccionado a estas confesiones, siendo la última Toñi Moreno, que le ha querido escribir una emotiva carta que no ha pasado desapercibida. La presentadora la ha compartido con todos sus seguidores, quienes han aplaudido sus palabras.

Toñi Moreno ha querido homenajear la historia de amor de Paz

La presentadora no quiso perderse el testimonio de Paz Padilla, que hace unos meses perdió al amor de su vida. Tras ver sus palabras de dolor, pero con la entereza que caracteriza a la presentadora, ha querido compartir una emotiva carta que dice lo siguiente: «Querida Paz: Te escribo esta carta para darte las gracias. Anoche, en tu entrevista removiste los cimientos de muchos de nosotros, y aprendimos tanto de ti …. No sólo nos diste una lección sobre la muerte, muy al contrario, nos diste una soberana lección sobre la vida», ha comenzado diciendo.

Y ha añadido: » Me sentí conmovida y reconozco que tuve un poco de envidia porque te vi tan llena de amor !!!!!! . Eres afortunada. Pudiste vivir un amor único junto a Antonio, y no todo el mundo puede decir lo mismo. Tú luz, tu magia, tu sentido del humor te hace ser una mujer excepcional. Que suerte tenerte cerca!», ha seguido escribiendo en la publicación donde aparece una imagen de la boda de Paz Padilla y Antonio Juan Vidal, que tuvo lugar a orillas de la playa de Zahara de los Atunes en octubre del 2016.

Pero eso no fue todo, Toñi Moreno quiso hacer hincapié en la filosofía de vida de Paz Padilla, algo que le gustaría que su hija, Lola, tuviera en cuenta en un futuro. Así lo ha hecho a saber para finalizar esta carta: » Quiero que mi hija te escuche, se empape de tu filosofía de vida y se parezca más a ti. Gracias Paz. Gracias por tanto. @paz_padilla», ha sentenciado en la publicación. Como no podía ser de otra manera, esta carta ha recibido cientos de mensajes y más de 108.000 me gusta.

El doloroso pero esperanzador relato de Paz Padilla

«He llorado en silencio y a escondidas. He llorado tanto que no sabía que estaba llorando», reconoció la humorista en ‘Sábado Deluxe’. Paz continúa afrontando un tiempo de luto, pero no oculta sus profundas ganas de vivir: «El hecho de que haya muerto mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Estoy triste. Estoy en el camino. Estoy en pleno luto». Y es que gracias a este duro capítulo, el orden de sus prioridades ha cambiado y se ha dado cuenta de que lo más importantes es el amor. «Veo su foto y me sale todo el amor que yo le tenía. Si algo he aprendido en todo el proceso de despedida es que le amaba con locura y le sigo amando con locura», explicó.