Este miércoles, Tamara Gorro ha celebrado su 36 cumpleaños. Una fecha muy especial que afronta de un modo distinto a los años anteriores. Este aniversario llega un mes después de anunciar su ruptura definitiva con Ezequiel Garay. Por tanto, afronta el nuevo año soltera, con aprendizajes realizados y con algunos deseos por delante. De todo ello habla en la carta que ha escrito con motivo de este día tan señalado. «YA ERES MÍO 36″ arranca diciendo la influencer y colaboradora en su perfil de Instagram en una misiva donde muestra sus anhelos a corazón abierto y que dice lo siguiente:

«Deseaba conocerte, es el primer día que estamos juntos y no sabes las ganas que tengo de compartir contigo los 364 días restantes… Lo reconozco, me das un poco de vértigo, porque tus anteriores compañeros 34 y 35, no se portaron demasiado bien. Pero, ¿sabes algo? Que incluso les doy las gracias, porque dentro de todo lo malo me han enseñado muchas cosas, como por ejemplo a saber levantarme y continuar.

Y eso es lo que vamos hacer ¿ok? Caminar, sin miedo, con ganas y fuerza. Afrontando, superando y alcanzando los objetivos. Sonriendo o llorando, pero viviendo cada segundo como si fuera el último. ¡Venga, ¡vamos a por ello!».

Horas después de publicar su escrito en Instagram, la influencer ha recibido una sorpresa en directo. Durante la emisión de ‘Y ahora Sonsoles’, donde trabaja como colaboradora, Sonsoles Ónega ha llamado en directo a su madre para felicitarla personalmente ante millones de espectadores. De este modo, la audiencia ha podido conocer algunos rincones de la casa en la que vive, así como a sus abuelos, a los que ha mostrado orgullosa ante las cámaras.

«No hay ni infidelidades ni discusiones», aclaró Tamara Gorro tras su ruptura con Ezequiel Garay

Fue el pasado 12 de diciembre cuando Tamara Gorro anunció que ponía fin a su relación con su pareja y padre de sus hijos después de haberse dado una segunda oportunidad. Ambos vivieron un verano de reconciliación, pero antes de las pasadas Navidades decidieron tomar caminos separados. Desde entonces, ella ha hablado en diferentes ocasiones de su ruptura e incluso le ha dedicado bonitas palabras al ex futbolista. Sin embargo, Ezequiel ha permanecido callado. Solo una vez, el pasado 30 de diciembre, estalló públicamente ante el aluvión de críticas recibidas. «Respeten y serán respetados. Vivan y dejen vivir. Gracias», espetaba en las redes, donde dejaba claro que no desea que su vida personal sea objeto de debate.

Tamara habló por primera vez en un medio sobre su separación en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. «Yo dije que no iba a entrar en nada porque en su día hablé y se dijo de todo. Una tiene que aprender de sus errores. Entonces yo me pregunto: ¿ahora qué hago? ¿No hablo y mantengo lo que he dicho por mi salud, porque yo sigo teniendo un problema de salud, por respeto a Ezequiel, a mi entorno? ¿Desmiento y ya estoy hablando o no digo nada y parece qué es verdad?, comenzaba diciendo. «Evidentemente un motivo para dejar una relación tiene que haber», añadía, para después desmentir todas las informaciones sobre una posible deslealtad por parte de su ex. «Es que de verdad, Eze perdóname porque sé que no quieres nada de esto por protegerme a mí y protegerlo a él pero es que es mentira. No hay ni infidelidades ni discusiones. Es mentira«.