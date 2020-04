María del Monte está haciendo frente a uno de los peores momentos de su vida. La artista acaba de perder para siempre a su hermano, Antonio Tejado Algaba, quien ha fallecido a los 65 años a causa del COVID-19. Así lo reveló la Hermandad de Montesión a la que pertenecía y lo confirmó horas después ‘Sálvame’, donde confesaron el estado de la cantante tras conocer la noticia. Estaba desolada y a su tristeza se sumaba el no poder despedirse de él debido a las extremas medidas de precaución. Aunque en un principio prefirió vivir estos momentos alejada del foco mediático, la intérprete ha querido abrirse en canal ante sus seguidores para agradecerles el inmenso calor que le han transmitido. «Cuando las cosas se hacen con el corazón, llegan al corazón. Gracias por vuestras condolencias y muestras de cariño. Estará siempre conmigo», escribía junto a una imagen de ambos un día después de hacerse pública la noticia. Sin embargo, estas letras no han sido las únicas que ha hecho públicas. También ha visto la luz una carta, una misiva dirigida al que ella llama «su hermano del alma».

«Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio…mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte de mi alma. No sé dónde está, pero sé que me duele. Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde así, que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil, pero confío en que me ayudes a recorrerlo«, escribe María del Monte en su último post de Instagram. Sus palabras muestran que está abatida, ha perdido a su ojo derecho, pero es consciente de que sus fuerzas no pueden flaquear. Ahora a la cantante debe implicarse más que nunca en los cuidados de su madre, Bibiana, con quien está viviendo el confinamiento. Tiene 94 años y, a pesar de este duro golpe del que les costará sobreponerse a ambas, en estos momentos debe imperar la fortaleza.

No obstante, hay algo que atormenta a María del Monte y es que la situación actual ha provocado que la tragedia sea peor si cabe. «En este tiempo que nos está tocando vivir no poder estar a tu lado me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es. ¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mí. Te quiero hermano del alma», ha añadido la sevillana.