La emotiva carta de despedida de la nieta de Arévalo: "Te echaré de menos cada día"

Vídeo: @thequeenani

Paco Arévalo fallecía el pasado 3 de enero en su casa de Valencia. Era su hijo quien encontraba al mítico humorista sin vida y la noticia causaba una gran conmoción para sus seres queridos. Especialmente para su nieta, Ana Arévalo, quien estaba muy unida al cómico. Casi sin asimilar su partida, la joven le ha dedicado una emotiva carta de despedida. "Con un nudo en la garganta y los ojos encharcados, con todo el dolor de mi corazón... la vida ha hecho que me tenga que despedir de ti. No puedo describir con palabras cómo me siento ahora mismo… Sé que el día de tu partida debía llegar en algún momento, pero nunca me imaginé que fuese a pasar tan pronto y sin esperarlo", comenzaba a escribir.

Ana Arévalo ha reconocido que no es capaz de sonreír pues está completamente afectada por la muerte de su abuelo. "Y aunque ahora mismo me es imposible sacar una sonrisa, siempre te recordaré con una por todas las que sacaste tú. Gracias por todo abuelo, te quiero muchísimo y te echaré de menos cada día. Descansa en Paz. Nunca dejes de hacer reír, aunque ahora te toque hacerlo desde las nubes. Te quiero Abu", finalizaba. La nieta de Paco Arévalo también compartía un bonito vídeo en el que podíamos ver algunos de los momentos más especiales que vivieron ambos. Dale al play para ver el vídeo.