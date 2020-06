El pasado 11 de junio el mundo de la cultura estaba de luto por el fallecimiento de Rosa María Sardá a los 78 años al no poder superar un cáncer. Su hermano Javier Sardá, reconocido presentador de televisión, acudía hasta el tanatorio de Sánchez de Ávila de Barcelona para darle el último adiós a su hermana, con la que estaba muy unida.

El popular presentador llegó acompañado por su esposa, Ana Gutiérrez, que ha sido el apoyo más incondicional de Javier Sardá en estos momentos tan delicados. Javier Sardá quiso agradecer las muestras de cariño recibidas en estos momentos tan complicados a los que se está enfrentando. «Muchas gracias de verdad. Gracias», fueron las únicas palabras que el presentador pudo hacer tras la irreparable pérdida de su hermana.

Pues bien, ahora, unos días después del duro golpe, Javier Sardá ha querido despedirse de su hermana en una emotiva carta que ha publicado en ‘El Periódico’, donde colabora. En el inicio de esta carta, recordaba que sus artículos habían perdido una lectora, su hermana, que incluso le mandaba sus opiniones tras leer los textos a través de WhatsApp.

Una carta a su lectora

«Hoy pido disculpas a todos porque no se me ocurre hablar de ningún otro tema. Este artículo quedará por hacer como tantas cosas en la vida. Sin mi lectora me he quedado bastante solo. Digo «bastante», para hacerme el distante. La verdad es que la falta de mi lectora es irreparable. Creo que hablaré con contabilidad y que no me paguen este artículo. Es un artículo que no lo es», seguía diciendo.

Refiriéndose a su hermana como «su lectora», Javier Sardá explica qué le diría su hermana si hubiera leído este artículo que él mismo no define como artículo: «He estado a punto de decir que esta semana no escribía nada por la falta de mi lectora, y quizá habría sido mejor. Pido toda vuestra condescendencia y comprensión, a pesar de que yo mismo no sé si se las otorgaría a un cronista que adolece de este modo de la falta de una lectora. El caso es que este deslavazado texto ella no lo leerá, creo que para mi bien físico. Imagino a mi lectora diciéndome que me deje de historias y de cuentos y que a ver si me pongo en solfa y me dejo de tonterías».

Agradecido por todo lo que le enseñó

Y por supuesto, también le da las gracias por todos los momentos vividos juntos, puesto que según asegura Javier Sardá, ha aprendido mucho de ella: «Agradezco a mi lectora que me haya enseñado a ver el mundo con su apasionante temperamento y su enorme cultura. Adiós, lectora».

Unos días muy duros

Rosa María Sardá falleció el pasado 11 de junio a los 78 años a causa de un cáncer linfático que no ha logrado superar y que le fue diagnosticado en el año 2014. Fue la Academia de Cine la encargada de dar la noticia a través de su Twitter oficial: «Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por ‘Sin vergüenza’ y ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’. Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia», escribían.

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

La causa de su fallecimiento ha sido un cáncer linfático que no ha logrado superar y que le fue diagnosticado en el año 2014. Así lo reveló ella misma en una entrevista concedida a Jordi Évole. Se lo confesó al presentador: «Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan”. Una enfermedad dura contra la que batalló y sobre la que ya presagiaba este final: «El cáncer es invencible,no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana». A pesar de ello, puntualizó que, por el momento, parecía estar controlado, pero poco después la actriz ha fallecido, una noticia que ya han lamentado muchos rostros conocidos en sus redes sociales.