Fuerza, valentía y mucho arrojo. Así se ha mostrado Isabel Torres, la protagonista de ‘La Veneno’, durante su emocionante entrevista en ‘Sábado Deluxe’. La actriz, que no ha podido contener las lágrimas durante su presencia en el plató, ha hablado de cómo afronta su cáncer de pulmón, de qué pensó cuándo los médicos le dijeron que le quedaban dos meses de vida y de cómo está saboreando cada instante.

«Lo más bonito de todo es ser la mejor versión de ti misma», con esta declaración de intenciones ha afrontado una intervención cargada de vitalidad. «Cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón recuerdo el dolor. No me lo esperaba para nada». Ha contado que la enfermedad llegó de forma totalmente inesperada en pleno rodaje de ‘La Veneno’ y entonces los Javis fueron sus mejores aliados. «Han sido una fantasía para mí».

«La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría. De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer. Si morirme, llorar, tirarme en el sofá… Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que aunque fuera lo último que hiciera lo iba a hacer bien».

Esta última etapa no está siendo nada fácil, pero está intentando saborear cada instante. «Casi todo lo que me ha pasado este año desde que me diagnosticaron el cáncer nunca lo imaginé. Todos estamos expuestos a morir, quizás yo tengo la muerte más de frente. Se mira a la muerte y te asusta. Si viene creo que voy a estar completamente preparada para marcharme tranquilamente». Ha contado que se está despidiendo de sus amigos, de su familia y también de sus exparejas, también que ha escrito unas palabras para el día de su funeral.

«No soy la única que está pasando por esto, hay muchísimas personas que se ponen en contacto conmigo a través de mensajes privados. ¡Qué voy a decir en esta casa que no habréis pasado con la querida Mila Ximénez! Me hubiese gustado venir aquí en otras circunstancias que no por mi enfermedad», ha contado. En todo momento se ha mostrado muy agradecida por lo que le ha dado la vida aunque no haya sido especialmente fácil para ella. «Ahora parece que no, pero todo forma parte de un aprendizaje y una enseñanza. Lo he pasado mal, pero también he tenido cosas tan maravillosas que solo puedo dar las gracias. Es complicado, pero cuando se lleva con dignidad y con amor es la mejor manera».

«Mi vida no ha sido nada fácil. Desde pequeñita he intentado ser quien sentía ser. Eso creo que ha sido parte de mi lucha. Sin darme cuenta he hecho de mi vida una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que tengo claro es que no voy a parar de batallar hasta el último momento». Continuaba dejando claro que su deseo es seguir dando mucha guerra: «O me deprimo, o disfruto de los momentos que me quedan y me despido de las personas que quiero».

Ha recibido el premio Ondas

Isabel Torres no pudo recoger el Premio Ondas en su momento y este sábado lo ha recibido de manos de María Patiño. La intérprete canaria se ha mostrado muy emocionada al tenerlo en sus manos. «Ha sido una de las maneras más emocionantes de recibirlo».