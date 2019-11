Una de las noticias más tristes de este fin de semana ha sido la del fallecimiento del actor Nicolás Dueñas, padre de la también actriz Lola Dueñas; ex de María Navarro, mano derecha de Isabel Pantoja, y también expareja de Emma Ozores. Si bien se hizo famoso gracias a su papel en ‘La que se avecina’, donde daba vida al padre de Lucía, el de Consuegra tenía una gran trayectoria en el mundo del teatro.

¿Qué fue de María Navarro, la viuda de Nicolás Dueñas?

Este domingo se ha celebrado su capilla ardiente, a la que han acudido amigos, familiares y una de las mujeres más importantes de su vida, Emma Ozores. La protagonista de ‘La casa de los líos’ llegó visiblemente afectada al tanatorio, vestida de negro y con la mirada triste por tener que despedir al que fue uno de los grandes amores de su vida.

Muere el actor Nicolás Dueñas, marido de María Navarro y padre de Lola Dueñas

La vida sentimental de Nicolás Dueñas estuvo marcada por tres mujeres. Si bien una de las más importantes fue la relación que mantuvo con María Navarro, madre de sus dos hijas, Ana, fallecida a causa de un cáncer, y Lola, el intérprete tuvo después otro dos grandes amores. A Emma Ozores la conoció en ‘Aquí no hay quien viva’, donde compartieron pantalla durante muchos capítulos.

Los regalos de María Navarro a sus vecinos antes de ingresar en una residencia

 

Su romance fue prácticamente un secreto, hasta el punto de que no se supo que habían roto hasta meses después de que tomaran la decisión. El tercer gran amor de Nicolás Dueñas fue Mar Fernández, del que tampoco se conocían muchos datos.

Si bien Nicolás Dueñas consiguió rehacer su vida amorosa tras romper con Emma Ozores, no fue ese el caso de la actriz, a quien no se le ha vuelto a conocer pareja. Estas fotografías, las del tanatorio, demuestran lo unida que seguía a Nicolás a pesar de que hacía tiempo que no formaba ya parte de su vida.