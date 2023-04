Emma Nogueiro está viviendo una horas de lo más complicadas. Este pasado lunes fallecía su pareja, Fernando Sánchez Dragó a los 86 años a causa de un infarto. Todo ocurrió en su casa de Castilfrío de la Sierra en Soria, donde se encontraba precisamente la pareja del escritor y periodista. Unas horas después de conocerse la triste noticia, Emma reaparecía totalmente abatida.

Y es que tenía que salir del domicilio para supervisar la llegada del coche fúnebre a la casa en el que falleció el escritor. La joven, muy afectada, se asomaba a uno de los balcones de la casa para hablar con los periodistas mientras que la guardia civil custodiaba la llegada de un coche funerario. Más tarde salía a la calle para atender a la prensa. Su rostro dejaba claro el momento que estaba atravesando.

Totalmente abatida, Emma atendía a la prensa

Vídeo: EUROPA PRESS.

Desde el balcón de la casa, Emma hace gestos con la cabeza, desvelando que no se encuentra muy bien. "Estamos destrozados, también su hijo pequeño, que no puede salir delante de las cámaras. Además, le hace saber a la prensa que bajará para que les hagan fotos "cuando vengan los hijos, mejor. Mañana mejor".

En su residencia de Soria se encontraba junto a su actual pareja, Emma Nogueiro, con la que mantenía una relación desde hacía seis años. Es periodista y antes de empezar a salir, aseguró que no le caía nada bien Sánchez Dragó. Sin embargo, se conocieron y entre ellos hubo mucha sintonía. De hecho, compartía aficiones, su interés por la política, la escritura y la tauromaquia, y también el amor por los gatos.

Compartían muchas aficiones

Aunque se ha dejado ver junto a ella en ocasiones muy contadas, estaban muy unidos desde el día que se conocieron. Pero, ¿cuál fue el día en el que coincidieron? Emma y Fernando se conocieron cuando ella fue a casa de él para entrevistarle. El escritor ha declarado en alguna ocasión que "llegó ella y vi que, además de lista e inteligente, estaba muy buena. No me lo pensé dos veces, accedí a la entrevista y aquí estamos cuatro años después", declaró a El Español. La diferencia de edad nunca fue un problema entre ellos. Se llevaban 57 años, pero formaban un equipo indestructible.

Nunca se casaron ni tuvieron intención de hacerlo. De hecho, él desmintió que fuera a dar el 'sí, quiero' a la periodista: "Nunca se me ha pasado por la cabeza ni se me pasará, entre otras cosas porque ya estoy casado", dijo rotundo en Twitter hace unos años, red social donde era muy activo.

Nunca se plantearon pasar por el altar

Emma Nogueiro nació en Gijón y tiene 28 años. En alguna ocasión hizo público que Sánchez Dragó le caía mal: "A mí él antes de conocerle me caía muy mal. Fui a la entrevista con un concepto de su persona, que no correspondía para nada con el hombre maravilloso que es. Del que me he enamorado por entero", decía. Ahora llora la muerte de su pareja, a la que estaba muy unida. Ellos no se dejaron ver muchas veces públicamente, pero cuando lo hacían demostraban estar muy enamorados.