8 Mamá todoterreno

Cuatro años después de contraer matrimonio, Emma y Aitor tuvieron a su única hija hasta el momento, Uxue: “No me he quedado con ganas de tener más niños. Me dije que, cuando cumpliera los 40, si ya no habíamos ido a por el segundo, ya no lo haríamos”, confesó en una entrevista.