Además de ser una de las presentadoras más queridas de la televisión, con una de las trayectorias más largas en pantalla, también se ha convertido en toda una influencer. Y es que Emma García siempre está a la última de todas las tendencias y no duda en compartir gran parte de sus looks de diario con sus seguidores de Instagram. En esta ocasión, la presentadora del programa Viva la vida nos ha sorprendido con una mezcla que, a priori, puede parecer complicada, pero que ha demostrado que combinando bien las prendas y añadiendo accesorios sencillos, funciona.

Emma García triunfa con uno de sus looks más inesperados

Cazadora de doble faz (también conocida como estilo aviador), vestido de leopardo y maxigafas. Este ha sido el estilismo elegido por la vasca para un tranquilo y agradable paseo de otoño. Y, a pesar de que el estampado animal print es sin duda uno de los más difíciles de combinar (y por eso muchas optan por él solo en sus complementos), Emma García ha querido que el leopardo sea el auténtico protagonista. ¿Para completar el look? Nada mejor que una de las chaquetas más buscadas de esta temporada: con cuello subido, bolsillos delanteros y forro interior combinado a contraste.

Las maxigafas, su accesorio imprescindible

Si hay un complemento que para Emma García es fundamental, ese son las gafas de sol. De aviador, con montura, de tipo espejo, cat eye… Todas le favorecen. Pero para este look tan informal la conductora de Viva la vida se ha decantado por un modelo con cristales redondos y con un aire sesentero.

Copia el conjunto de la presentadora

Como era de esperar, desde que colgó la foto en Instagram luciendo este estilismo la periodista no ha dejado de recibir piropos por parte de sus seguidores: «Estás guapísima, me gustan estos looks», «Emma me encanta como vistes», «Perfecta». También varias le han preguntado por la procedencia de la ropa que luce, aunque por ahora no han recibido respuesta. Pero si a ti también te gusta el conjunto, no te preocupes, nosotras estamos aquí para ayudarte y hemos rebuscado entre tus tiendas favoritas hasta encontrar algunas prendas casi idénticas. Apunta y guárdalas en tu cesta hasta que llegue el próximo 26 de noviembre, o lo que es lo mismo, el esperado Black Friday. ¡Podrás hacerte con ellas con un buen descuento!