Emma García se emociona al recordar a su padre: "Le vas echando más de menos"

Emma García está viviendo este 19 de marzo, Día del Padre, de una forma muy emotiva, pues tiene más presente que nunca a su progenitor, quien fallecía en febrero de 2022. La presentadora se ha mostrado especialmente sensible a la hora de hablar de su padre y, con un nudo en la garganta, ha aconsejado a la audiencia de 'Fiesta' que aprovechen al máximo todos los días con sus padres. Emocionada y conteniendo las lágrimas, la del País Vasco también ha reconocido que se siente afortunada por tener al equipo del programa a su lado en este día tan duro para ella.

Después de presenciar como una hija felicitaba a su padre en directo con un emotivo mensaje en directo, Emma García no ha podido evitar emocionarse al acordarse de su progenitor. La presentadora veía a sus colaboradores emocionados y no podía evitar ponerse melancólica y hacer público que su hermano la había desestabilizado al mandar un mensaje al chat familiar que tienen en WhatsApp. "Cuando mi padre se fue, todos los mensajes que recibí es que a partir de no sé cuanto tiempo viene lo peor. Con el tiempo, le vas echando más de menos. Él nos falta, pero os tengo a vosotros... tengo tanta suerte", aseguraba con los ojos vidriosos y con un nudo en la garganta.

Horas antes de amenizar la tarde a la audiencia, Emma García compartía en sus historias de Instagram una imagen de cuando era pequeña en la que aparecía junto a su "aita". Un recuerdo con el que hacía hincapié en lo mucho que le echaba de menos. "¡¡¡Feliz día del Padre!!! ¡¡¡Disfrutad los que podáis del vuestro y darles muchísimo cariño!!! No sabéis lo que echo de menos al mío…", escribía.

Emma García recibió uno de los golpes más duros de su vida cuando tuvo que darle su último adiós a su padre en febrero de 2022. "Cuando te lo esperas, no llega esa despedida. Cuando no te lo esperas, aparece", eran sus primeras palabras tras regresar a 'Viva la vida' después de despedirse de su progenitor. La presentadora reconocía entonces que respiraba aliviada al saber que se había ido con todo el cariño de todo el mundo: "Estuvimos hasta el último momento diciéndole lo que le queríamos y lo que le queremos". Desde entonces, procura seguir sus enseñanzas y sonreír, que era lo que él le pedía. "Voy a hacer lo que él siempre me decía: sonríe, sonríe siempre. Porque él me decía que, en esta vida, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes", comentó.

Así se despidió de su padre

La presentadora se despedía de su progenitor a través de una bonita y tierna imagen de su infancia y le hacía una dedicatoria especial a través de las redes sociales. «¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!! Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa… Diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. ¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!", llegó a escribir.