La presentadora, amiga personal de la soprano, ha recordado que lo único que quiere en estos difíciles momentos es «ponerse bien».

Ainhoa Arteta atraviesa un momento delicado tanto a nivel personal como en cuestiones de salud. La soprano está recuperándose tras temer, incluso, por su vida. Cuando han trascendido algunos controvertidos comentarios realizados por su expareja, Matías Urrea, Emma García no ha dudado en salir en su defensa. La presentadora ha revelado el mensaje que le ha trasladado la tolosarra en la que posiblemente sea la etapa más complicada que recuerde.

«Casi me muero Emma, estoy luchando por volver a retomar mi vida», ha confesado en ‘Viva la vida’. Aludiendo a su calidad de amiga, añadía que lo único que quiere en este momento «es ponerse bien». Permanece en la localidad vizcaína de Ispaster -su mejor refugio- junto a uno de sus principales pilares, su padre, intentando recuperarse. «Lo único que le importa, que ha estado al borde de la muerte, es su familia y sus hijos. Solo quiere ponerse bien», ha añadido la presentadora.

Tal y como informó la revista SEMANA en exclusiva, a la guipuzcoana le han tenido que amputar un par de dos como consecuencia de una sepsis. Un momento muy difícil que se une a su reciente separación de Matías Urrea. ‘Sábado Deluxe’ sorprendía confirmando que el militar se sentará en el plató de Mediaset en plena tormenta mediática para contar cómo fue su matrimonio.

Una noticia inesperada que ha pillado a muchos por sorpresa, también a Ainhoa Arteta, quien siempre se han posicionado en un discreto segundo plano. En las distintas ocasiones en las que Matías Urrea se ha pronunciado de forma pública ha recalcado que él nunca se ha beneficiado económicamente de la soprano. «Se decía el otro día que yo vivía de ella, que me he llevado dinero. Eso es absolutamente falso y lo tengo perfectamente documentado». El militar se defenderá de las acusaciones que ha escuchado sobre su persona: «Es molesto porque atenta un poco al honor y muy desagradecido por todo lo que he entregado en la relación». Asimismo, confesaba estar «sereno y tranquilo».

Su círculo se pronuncia

El círculo más íntimo de la tolosarra se ha manifestado sobre la delicada situación que atraviesa en estos momentos: «Ahora mismo lo único que le importa es recuperarse, poder estar bien, empezar a trabajar pronto y olvidar esta etapa», ha afirmado Carmen Lomana quien subrayaba que la ruptura se «veía venir». «Que se recupere de lo malita que está, que esté a ‘full’ y que empiece a trabajar y cierre esta etapa”, añadía durante su intervención en la Cope.

La socialité se ha mostrado muy crítica con la entrevista de Matías Urrea en ‘Sábado Deluxe’: “Tu prestigio está por encima de todo. A lo mejor estamos hablando en vano y pone a su mujer por las nubes, pero quiere ponerse de mártir y sufridor. Además le ha salido mal la jugada porque el otro día habló en ‘Sálvame’ la primera mujer de Matías, y no sabéis cómo le puso».