Emma García responde a Bertín Osborne

La nueva paternidad de Bertín Osborne ha despertado un aluvión de reacciones. El presentador, sobrepasado con la repercusión que está teniendo la noticia, se ha visto obligado a publicar un vídeo en redes. En el mismo aludía a ciertas presentadores de televisión, entre ellas, Sonsoles Ónega, Sandra Barneda y Emma García: "Comprendo que lo habléis y que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No se puede vivir así. ¿Qué os está pasando?", les decía. La reacción de la guipuzcoana no se ha hecho esperar.

"Bertín yo todavía no he hablado", afirmaba Emma García en 'Fiesta' pocas horas después de que Bertín Osborne realizase estas declaraciones. Y es que el programa que conduce tan solo se emite el fin de semana, así que no había tenido la oportunidad de pronunciarse hasta este sábado, 15 de julio. "Entiendo que está hablando de diferentes presentadores, compañeras y amigas y me incluye con todo el cariño", añadía. "Nos ha extrañado que no sepa gestionar todo este asunto, le ha superado la cobertura que está teniendo. No nos tiene que meter en el mismo saco. Aquí cada uno tiene su programa, su redactores, su directora...", indicaba.

La opinión de Emma García

"Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no", subrayaba Emma García sobre Bertín Osborne. También reconocía que hacía tiempo que no veía al presentador tan sobrepasado con la situación. "Yo no sé si ha dormido algo esta noche. De verdad, su cara le delata". A la de Ordizia no le ha gustado cómo el cantante de rancheras se pronunció en un primer momento sobre su nueva paternidad -cabe recordar que dijo que había sido un "accidente"-. "Esas palabras, a mí, personalmente no me han parecido adecuadas. Es verdad, que luego Bertín ha reflexionado y ha matizado esas palabras, también hay que decirlo. Luego ha dicho otras palabras que son más adecuadas".

A Bertín Osborne no le está gustando cómo se está tratando en televisión la noticia de su nueva paternidad y así lo ha expuesto muy indignado. "Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie, ni me engaña nadie. Ella no me ha querido cazar, para nada, y no ha sido mi rollete. He leído y he visto cosas insólitas. El otro día uno que decía que Gabriela había sido mi rollete. Vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica". Además, ha desmentido a María Patiño y una información que ha dado en su programa: "Lo que dices es mentira, te la han colado".