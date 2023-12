Así recuerda Emma García a Carmen Ordóñez

La reciente entrevista de Fran Rivera en el programa 'De Viernes' ha vuelto a poner de actualidad a Carmen Ordóñez. El diestro habló de su madre como el gran pilar de su vida y explicó que las adicciones fueron terribles para ella. "Mi madre no pudo salir de ahí". Por su parte, Emma García ha aprovechado la ocasión en 'Fiesta' para recordar de forma sentida a una mujer a la que conoció de cerca y con la que trabajó en el programa 'A tu lado' de Telecinco.

"Yo la recuerdo como una muy buena persona. Me sorprendió mucho cuando vino a trabajar con nosotros porque siempre la veíamos en las revistas". De aquella etapa que compartió con Carmen Ordóñez delante de los focos y entre bambalinas de la televisión guarda un gran recuerdo de ella y no ha dudado en deshacerse en elogios hacia la socialité quien murió el 23 de julio de 2004, a los 49 años. "Me pareció buena compañera, cercana, con ganas de aprender y super humilde. De verdad, tengo un grato recuerdo de Carmen Ordóñez. Se hizo querer".

Emma García sale en defensa de Carmen Ordóñez: "A las mujeres maltratadas de entonces se las trataba así"

Otro tema que ha salido a colación han sido los maltratos de los que fue víctima Carmen Ordóñez. Emma García ha hecho hincapié en que fueron muchos los que se pusieron en contra ella. "Recordad todas las cosas que se decían. Que una señora de su estatus no cumplía con el perfil de mujer maltratada. Se dijeron verdaderas burradas. A las mujeres maltratadas de entonces se las trataba así. Afortunadamente esto ha cambiado".

Makoke, que mantuvo una relación de amistad con Carmen Ordóñez, también ha contado que ella fue testigo de aquellos malos tratos. "Yo desgraciadamente fui testigo y testifiqué en un juzgado. Yo lo vi con mis propios ojos lo que pasaba y se me pone la piel de gallina". Y es que en esa etapa de su vida estaba casada con Kiko Matamoros, representante de Carmen Ordóñez.

Ha explicado que en una ocasión se encontraba en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes y vio cómo Carmen fue a la habitación y su pareja se dirigió rápidamente detrás. "La tiró encima de la cama y empezó a darle golpes por la espalda y a gritarle. Yo corriendo fui a la habitación. Cuando yo me encontré a Carmen en esas circunstancias no me lo podía creer. Fue un horror y un espanto. Empecé a gritar y la persona en cuestión salió corriendo. Mi pareja en aquel momento y yo quisimos ir a la policía, pero ella no quiso. No quería denunciar, tampoco ir al hospital. Eso lo he vivido yo".