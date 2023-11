El nuevo proyecto de Emma García alejado de la televisión

Emma García ha optado por ampliar horizontes. Pese a ser uno de los rostros más visibles de Telecinco al haber presentado espacios como ‘Fiesta’, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o ‘Viva la vida’, la maestra de ceremonias ha dado un paso más allá a la hora de sumergirse en el mundo de las joyas. Así lo ha revelado ella misma a través de su cuenta de Instagram, visiblemente contenta por este nuevo proyecto.

Con un vídeo con imágenes de algunas de las piezas de su marca y suyas propias luciéndolas, Emma García ha dado detalles a sus casi 500 mil seguidores sobre esta nueva etapa profesional: “¡¡¡Y por fin… Puedo presentaros ‘Argia Jewels’!!! Un proyecto que arranca de una conversación en el camerino y que es el ejemplo de que el trabajo y el amor pueden desembocar en un resultado maravilloso”, ha comenzado explicando.

Pero las palabras de la periodista no han quedado ahí, y ha desvelado más minucias sobre cómo surgió esta idea: “El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección ‘Sugea’, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Así es como juntas, hemos sacado adelante ‘Argia’ (luz). Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí. Gracias gracias gracias @argiajewels”, ha escrito.

Así es 'Sugea', la primera colección de joyas de Emma García

En cuestión de instantes, Emma ha recibido en su post miles de “me gusta” de apoyo y comentarios de rostros conocidos como Irene Rosales. La esposa de Kiko Rivera no ha querido dejar pasar la oportunidad de desear todo lo mejor a la que fuera su compañera de cadena en esta nueva aventura, la cual promete estar repleta de éxitos.

‘Argia Jewels’ ya cuenta con su propia página web, desde la que se pueden encontrar todo tipo de anillos, pendientes y colgantes para cualquier gusto y con una amplia variedad de precios. Por ahora, la de Ordizia y su amiga Leticia tan solo han sacado a la luz la colección ‘Sugea’, “inspirada en el Uróboro, ‘serpiente’ que se come la cola’ y forma un círculo con su cuerpo”: “Simboliza la naturaleza perpetua de las cosas, el esfuerzo eterno y la lucha constante, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. La existencia como un principio que siempre recomienza, y cuya continuidad consiste en un constante renacer”, han revelado.

Esta cápsula cuenta con piezas en plata, oro dorado y oro rosado con precios que van desde los 950 euros hasta los 2.629 euros. Todas ellas están hechas a mano y a medida en España y prometen ser un regalo ideal, sobre todo teniendo en cuenta que la Navidad está a la vuelta de la esquina.