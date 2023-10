Emma García, irreconocible en estas fotos virales

En los últimos días se ha puesto de moda en redes sociales recrear mediante Inteligencia Artificial las fotos de un anuario al estilo norteamericano. Son muchos los famosos los que se han sumado a este divertido reto y han compartido las imágenes en las que podemos verles como nunca antes. Es el caso de Belén Esteban, quien compartía las instantáneas en las que podíamos verla como una 'cheerleader'. La última en unirse a este challenge ha sido Emma García, quien se ha convertido en la auténtica niña de la escuela.

Los colaboradores de 'Fiesta' se han unido al challenge de moda en TikTok, el 'AI Yearbook'. Gracias a una aplicación de pago podemos verles como nunca antes, al más puro estilo norteamericano. Emma García aparece más polifacética que nunca, como si fuera la protagonista de 'La niña de la escuela', la mítica canción de Lola Índigo. En las instantáneas, podemos ver a una jovencísima Emma García transformada en una rapera o rockera. También tenemos la versión empollona de la conductora, así como una idea de cómo habría sido su look para la fiesta de graduación del instituto.

Unas imágenes que ha provocado una carcajada en Emma García, quien se quedaba alucinada al ver que la aplicación también le había cambiado el color de ojos. No obstante, la presentadora parece tenerlo muy claro y aseguraba que su foto favorita era una en la que aparecía con un total look que recordaba a Britney Spears. "Pero qué cosa más bonita... aunque me han cambiado el color de ojos, me parezco a mi madre que tiene los ojos azules", reconocía entre risas.

Emma García, emocionada

Este sábado, 7 de octubre, hemos podido ver a Emma García completamente emocionada después de avanzar uno de los temas que trataría este domingo. Aunque no quería entrar en detalles, la presentadora aseguraba que habían recibido una llamada para ayudar a una de las personas que de manera reciente habían acudido al programa para pedir ayuda. La periodista no podía evitar emocionarse puesto que reconocía que había sido un caso que le había tocado especialmente.

