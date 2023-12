Emma García confiesa el momento en el que el trabajo le pasó factura

Emma García siempre intenta sincerarse por completo cuando se encuentra delante de las cámaras. Es por eso que la presentadora ha deslizado en más de una ocasión algunos momentos que han tenido lugar dentro de su vida privada. Por ejemplo, cuando le pidió matrimonio a su marido o cómo es vivir con una adolescente en su casa. Este fin de semana ha ido un paso más allá y ha hablado de cuando el trabajo le llegó a pasar factura.

Este sábado, 30 de diciembre, Lucas González, integrante de Andy y Lucas, visitaba el plató de 'Fiesta' y confesaba que había hecho un gran esfuerzo yendo al programa porque tenía 39º de fiebre. Ante esto, el cantante comenzaba a bromear y le preguntaba a Emma García cuál era su secreto (y el de Jesús Vázquez) para llevar tanto tiempo en televisión y seguir al pie del cañón. “El amor por nuestra música no lo controlamos con la cabeza y nuestro cuerpo se resiente. En este caso ha sido Lucas, que tiene que parar. Él quiere llevarlo todo y controlarlo todo porque sino no está tranquilo”, decía Andy por videollamada. “No tengo intención de morirme mañana. Desde hace varios años, desde que no estamos en una multinacional, he llegado a unos extremos que he tenido que llevarlo todo. Me faltaban horas al día. Y eso ha mermado mi salud. Está controlada, pero bueno”, replicaba el invitado al programa de Telecinco.

Ante esto, la presentadora desvelaba que ella también había pasado por altibajos, aunque nadie se había percatado de ello. “A mí me pasó factura en un momento de mi vida. Lo tuve que atajar. No fue delante de las cámaras, no. Pero...”, comentaba Emma García y añadía "el estrés es puñetero". Eso sí, la comunicadora se quedaba ahí y no quería entrar en más detalles.

Uno de los mejores momentos de Emma García: recoger la Antena de Oro

Fue el pasado 25 de noviembre cuando Emma García recogió el Premio Antena de Oro 2023 a su trayectoria en el Gran Casino de Aranjuez, en Madrid. Un día muy especial y emotivo para la periodista en el que tuvo más que presente a su padre, quien fallecía en febrero de 2022. La presentadora de Telecinco aseguraba ante las cámaras de SEMANA que su progenitor hubiera cumplido años esos mismos días, algo que le hacía estar más emocionada. "Siempre compartía con él todos los momentos de mi vida y en esta noche como es una noche bonita y especial le siento en mi corazón porque le siento más cerca que nunca", comentaba. Una vez que tuvo el galardón en sus manos, la guipuzcoana quiso tener presente a todos la que le rodean e insistía en que se lo dedicaba a todo el mundo que quería. Sin lugar a dudas, Emma García despide este 2023 como uno de los mejores años a nivel personal y profesional. La periodista está centrada en su trabajo y en su familia y en pasar tiempo de calidad con ellos. En una charla con nuestra revista, la presentadora hace balance de estos 365 y reconoce que se siente afortunada por el equipo que le rodea. Le parece un sueño estar trabajando en una cadena que le hace feliz y recordaba que su carrera iba encaminada a trabajar en el periodismo de guerra. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Emma García se lanza al negocio de las joyas

Emma García lleva 24 años vinculada a Mediaset y en los últimos años ha estado al frente de las tardes del fin de semana. Ahora, más allá de su faceta televisiva, la presentadora se ha embarcado en una nueva aventura profesional. Se trata de un proyecto, que nace en una conversación en un camerino, que le hace mucha ilusión:una colección de joyas con un diseño innovador y confeccionadas a mano en España. "Es el ejemplo de que el trabajo y el amor pueden desembocar en un resultado maravilloso. El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección ‘Sugea’, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí", anunciaba ella misma y detallaba que se llaman 'Argia', que significa luz en euskera.