Emma García regresa al trabajo al frente de la segunda temporada de 'Fiesta'. La presentadora vuelve al pie del cañón con las "pilas cargadas", tal y como ella misma ha confesado. Ha sido un verano de desconexión total para la vasca junto a su familia que ha vivido en bellos parajes naturales, como colofón, ha regresado a Ordizia, el pueblo guipuzcoano que la vio crecer, para reencontrarse con los suyos. Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de sus vacaciones: posados en bikini, un refugio salvaje para descansar durante unos días... Te mostramos todas las fotos.

El pasado 16 de julio, Emma García se despedía de la audiencia y daba el pistoletazo de salida a su descanso estival. "Yo me voy de vacaciones. ¡Alegría! ¡Feliz verano!". Aunque sus publicaciones en los últimos meses han sido pocas, son las suficientes para demostrar que regresa con fuerza. La guipuzcoana no ha desvelado los destinos en los que ha recalado, pero la mayoría de ellos han tenido como protagonista el mar. "¡¡¡Calma en el alma!!!", indicaba junto a un bello paisaje natural y con un libro en la mano. A principios de agosto, la presentadora nos sorprendía con un posado en bikini. "¿Qué? ¿Cómo va el verano?", preguntaba a sus seguidores. Unas imágenes que eran tomadas desde la terraza de su alojamiento vacacional.

El fin de las vacaciones de Emma García

Siempre que puede regresa a sus orígenes y este año ha vuelto a su localidad natal coincidiendo con las fiestas. Además, ha participado en uno de los actos más destacados: el Concurso de Quesos. Lo hacía como jurado invitado junto a otros rostros conocidos, entre ellos, el cocinero Martín Berasategi y el cantante Víctor Manuel. Esta ha sido la última parada de un verano 'non stop' del que no ha querido revelar muchos detalles. Eso sí, le ha servido para volver con fuerza a su trabajo en Telecinco, cadena en la que lleva los últimos 21 años.

La reciente muerte de María Teresa Campos también ha conmocionado a Emma García quien quiso dedicarle unas tiernas palabras. "Mi querida Maria Teresa, no sabes qué de recuerdos vienen a mi cabeza en estos momentos. Me acompañaste en mis comienzos en T5 y me enseñaste muchísimo. Lo que era la tele por dentro y por fuera. ¡¡¡Mi referente!!! Has dejado una maravillosa estela en el mundo del periodismo y has abierto un camino para nosotras que sin tu coraje, profesionalidad y determinación en tu trabajo, no hubiera sido posible. ¡¡¡Gracias compañera!!! ¡¡¡Y vuela alto como lo hiciste aquí!!!".

1 de 5 El posado en bikini de Emma García 2 de 5 Un verano en el que ha recargado las pilas al máximo 3 de 5 Desde su lugar de vacaciones: un bello paraje natural 4 de 5 ¡¡¡Calma en el alma!!!, afirmaba en redes 5 de 5 "El verano es siempre mejor de lo que podría ser", subrayaba