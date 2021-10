¿Emitirá Antonio David Flores un comunicado sobre su ruptura con Olga Moreno? Su abogado responde

La noticia de la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno está haciendo correr ríos de tinta. Tanto ellos como las personas de su entorno están preocupadas ante la delicada situación. Tras más de 20 años juntos, la pareja ha decidido poner fin a su relación. En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el malagueño emita un comunicado para explicar en primera persona los motivos que les han llevado a tomar caminos separados.

¿Enviará Antonio David una nota a los medios haciendo oficial que su matrimonio se ha roto? ¿Cuándo confirmará la decisión que ha tomado con su mujer? ¿Qué piensa hacer ahora? Son algunas de las preguntas que le han formulado a su abogado, Iván Hernández. Este se ha encontrado con las cámaras de la prensa gráfica y ha respondido de manera breve a esta cuestión. De momento, prefiere no pronunciarse. «Soy su abogado, dice».

Hace apenas unas horas, Antonio David hacía saltar todas las alarmas cuando horas después de conocerse su separación acudió a la comisaría junto a su abogado y amigo, Iván Hernández. En su inesperada reaparición a dependencias policiales no dio explicación alguna sobre el motivo por el que se había dirigido allí. Tampoco quiso hablar sobre cómo se encuentra después de que se destapara que él y Olga habían roto.

La noticia de su separación coincide con la reciente apertura de su canal de Youtube. El día que abrió su canal en esta plataforma audiovisual, se mostró ilusionado y exultante. «Estoy muy positivo, con ganas de compartir este proyecto con vosotros, porque habéis estado a mi lado. Estoy fuerte gracias a vosotros», decía. Comunicativo y con muchas ganas de entablar conversación con sus seguidores, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ agradecía a sus fans el apoyo que le han brindado en la ‘marea azul’, la campaña que él mismo puso en marcha para poner freno al testimonio de Rocío Carrasco en su polémico documental.

Los últimos meses han sido muy complicados y ha recibido muchísimas críticas. Incluso le despidieron del programa donde trabajaba, pero Antonio David ha asegurado que está bien y que ha sabido salir airoso ante la adversidad. Después de siete meses sin trabajo, ha explicado que, por suerte, necesita poco para vivir. A lo largo de las últimas dos décadas, tanto Olga como él han sabido apañarse con lo necesario, ya que gran parte de sus ingresos ha ido encaminada a batallar contra la madre de sus hijos en los juzgados. «Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar», ha detallado. El propio Antonio David ha confesado hace tan solo unos días que le han destrozado la vida, pero no está dispuesto a tirar la toalla. se rendirá.