Elena Huelva ha dejado un gran vacío. No solo en sus seres queridos, quienes sienten enormemente su pérdida, sino también en los seguidores que permanecían pendiente de ella y de su evolución a través de las redes. Desde su posición de influencer había conseguido dar una lección de vida y enseñar lo importante que era no tirar la toalla, a pesar de su enfermedad. «Mis ganas ganan», repetía sin cesar. La joven de tan solo 20 años llevaba cuatro luchando contra un Sarcoma de Ewing, siendo este martes cuando su batalla acabó. Su familia apenas se siente con fuerza para despedirse de ella, pero su hermana ha hecho un esfuerzo y ha compartido sus primeras palabras tras tener que despedirse de ella para siempre. «Juntas siempre. Te amo hermanita, sígueme siempre. Yo te sentiré», dice Emi Huelva, su otra mitad.

Ella y Elena eran el equipo perfecto. Se escuchaban, se contaban cada confidencia y se apoyaban cuando la enfermedad empeoraba, por lo que echará profundamente de menos a su mejor amiga. Ahora vuela sola, pero se apoya en su círculo directo y en sus padres, a quienes tiene que arropar debido al golpe tan fuerte que acaban de recibir. Aunque desde hace tiempo se habían hecho a la idea del final que estaba a punto de llegar, no ha sido fácil para ninguna de ellos su despedida. Fue unas horas antes de su fallecimiento cuando posteó su última foto, una imagen en la que aparecían las manos entrelazadas de los cuatro y en el que revelaba cuál era su estado de salud. «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más», dijo.

Su familia confirmó la peor de las noticias. «Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella», escribieron junto a un corazón herido. Tras ello muchos rostros conocidos utilizaron sus redes sociales para dedicarles cartas en las que se mostraban rotos, pero orgullosos de haber tenido la suerte de coincidir con ellos. Una de los textos que más ha emocionado a la familia es el de Sara Carbonero, quien se ha acercado hasta el tanatorio para darle su último adiós y llevarle unas flores, tal y como se ha podido ver a su entrada. Eso sí, no ha querido hacer declaraciones sobre la pérdida de su amiga, a quien adoraba y con quien había compartido muchos secretos.