Fue en mayo de 2020 cuando Mila Ximénez le pidió en directo a Makoke que le pagase el dinero que le debía tras perder un juicio. Sin embargo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ apeló al recurso que, también perdió. A pesar de esto, el proceso legal seguía abierto cuando Mila Ximénez falleció a causa del cáncer de pulmón que padecía el pasado año. A pesar de esto, ya hay resolución final sobre este conflicto entre ambas. La ex de Kiko Matamoros perdió también la apelación y debido a esa deuda económica tiene su sueldo embargado. La colaboradora de televisión actualmente está trabajando en ‘Viva la vida’ pero le embargan su sueldo hasta que termine de pagar la deuda pendiente con la ya fallecida.

Ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien ha revelado esta noticia. A lo largo del programa de esta tarde, ha sido cuando el presentador ha soltado: «Parece ser según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco», dice. Sin embargo, no ha querido desvelar el nombre de esa persona hasta el final del espacio de televisión: «Es Makoke, por una demanda que le puso a Mila Ximénez, perdió el juicio y también el recurso de apelación. El abogado de Mila hizo las cuentas y son 11.200 euros. Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y ahora Makoke está embargada hasta que complete la cuantía. Tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos», ha explicado.

De momento, Makoke no se ha pronunciado al respecto. Precisamente mientras que Jorge Javier aireaba las deudas de la colaboradora de televisión, esta disfrutaba de la boda de su amiga, Mónica Estarreado. La actriz se daba el ‘sí, quiero’ este lunes junto a su ya marido, Ricardo Bosán. Makoke está completamente ajena a que se haya desvelado que todavía le debe dinero a Mila Ximénez, justo cuando este mes se cumple un año de su fallecimiento. Pero, ¿a qué se debía este conflicto judicial entre ambas?

Hay que remontarse hasta noviembre de 2015 cuando Makoke sustituyó a Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ durante unos días ya que el colaborador se había sometido a una intervención para hacerse un retoque estético. Durante esos días, Makoke y Mila Ximénez protagonizaron varios encontronazos y, tras un último desencuentro, Makoke se fue de plató para no volver más. Además, decidió emprender acciones legales contra Mila que, durante su paso por ‘Supervivientes’ le pidió perdón públicamente.

Sin embargo Makoke le pedía más: le propuso a Mila que retiraba la demanda a cambio de un perdón público, de que pagara las costas del juicio y de que se comprometiera a pagar 50.000 euros en el caso de volver a hablar sobre ella. Algo que Mila Ximénez rechazó de manera tajante. El juicio siguió adelante y Makoke lo perdió, además del recurso del mismo. Ahora, Makoke tiene su sueldo embargado hasta que pague la deuda de más de 11.000 euros por perder esa demanda.