Elsa Pataky, sobre Chris Hemsworth y el posible desarrollo del Alzheimer: “Ha hecho un parón para bajar el estrés"

Hacía más de un año que no veíamos a Elsa Pataky por nuestro país. Un año en la que la actriz se ha tenido que enfrentar a duros episodios como el protagonizado recientemente por su marido, el actor, Chris Hemsworth. La estrella de Hollywood anunció que tiene una alta probabilidad de contraer la enfermedad Alzheimer. La noticia la conoció durante el desarrollo creativo de la nueva serie de Disney + que protagonizará. Fue allí donde se sometió a una serie de pruebas de salud las cuales confirmaron que es propenso a desarrollar esta enfermedad y que, por esta razón, se tomará un descanso. SEMANA ha charlado con la artista durante la presentación de su nueva colección de zapatos y nos ha contado como se encuentra verdaderamente su marido. Un encuentro en el que Elsa también nos confiesa cómo es su vida lejos de España, sus proyectos y el motivo por el cual hace tiempo que no la vemos en la gran pantalla.

PREGUNTA: ¡Ayer te pillamos de compras por Madrid!

RESPUESTA: ¿Cómo te has enterado? Por primera vez en mucho tiempo estuve toda la tarde libre y, ¡sin niños! Ir con ellos es como una pesadilla y la verdad es que lo pasé muy bien.

PR: ¿Tienes aparcada la interpretación?

R: No, no la tengo aparcada. Es que yo creo que no ha surgido nada que realmente me llame la atención. Me apetece muchísimo venir a trabajar a España. Es verdad que tengo que buscar el momento para venir y pasarme un tiempo aquí, pero siempre estoy abierta ahora a que salga más proyectos.

PR: ¿Tus hijos saben hablar el español?

R: Es muy gracioso porque hablan con acento, claro. Yo les hablo en español y ellos me contestan es español. Pero entienden todo absolutamente.

PR: Podríamos decir que has priorizado la familia antes de tu carrera.

R: Sí, absolutamente. Claro. Para mí es estar con mi familia, es importantísimo y miro un poco con lupa los proyectos para hacer algo que realmente sienta y que no me sienta tan culpable de dejar a mis hijos.

PR: Es un poco injusto, porque tu marido si ha continuado con su carrera...

R: Cuando yo conocí a Cris, yo ya había trabajado un montón. Él era más joven que yo y estaba empezando su carrera. Yo se lo dije. Yo quería tener familia y entendía que él tenía que desarrollar todavía su carrera, entonces fue un acuerdo entre nosotros. Es decir, yo me responsabilice de estar con mi familia y él de trabajar. Yo quería ser madre y quería disfrutar. Nunca ha sido un conflicto entre nosotros.

PR: ¿Cómo se encuentra él tras anunciar que es propenso a padecer alzhéimer?

R: Es algo que siempre te sorprende. Él no padece esa enfermedad, es que simplemente que tiene un gen que tiene más posibilidades de, en su momento, tener Alzheimer. Pero bueno, lo tomamos muy positivo. Lo que si quiere es tomar medidas para prevenirlo.

PR: ¿No es mejor vivir en la ignorancia?

R: Es una pregunta interesante. Yo creo que no, porque si tienes la oportunidad de hacer todo lo que puedas para para prevenirlo y cambiar tu estilo de vida, ¿por qué no aprovecharlo? Me refiero a la alimentación, ejercitar el cuerpo, la mente, evitar el estrés y dormir bien.

PR: ¿Ha sido el estrés producto del trabajo lo que le ha hecho hacer un parón?

R: Él ha querido intentar bajar el estrés lo más posible. Ha hecho un parón, sí, pero el parón es porque llevaba un año y medio sin parar y entonces los niños ya sentían que lo necesitaban un tiempo y ha sido un parón, pero no se retira ni nada, es más, ahora comenzará a trabajar.

PR: ¿Cómo es vuestra vida allí?

R: La vida es muy normal, como la de cualquier persona. Digamos que más al aire libre. El clima es muy tropical y tenemos la playa para disfrutarla continuamente. Lo mío es el deporte, me encanta entrenar y me gusta hacer todos los deportes que pueda. Me encanta montar a caballo, es algo que lo hago mucho y lo hago con mi hija y luego pues bueno, pues eso, a disfrutar del aire libre de la playa y la vida de madre, de ir a recoger a tus hijos al cole.

PR: ¿Te agobiaría mucho ahora vivir en una gran ciudad?

R: Sí, la verdad es que sí. Después de vivir cuando has vivido tanto tiempo fuera sin ver asfalto, cada vez que sales de casa… Cuando vengo aquí dos semanitas ya me empiezo a poner un poco agobiada.

PR: ¿Te animarías a tener más hijos?

R: ¡No! ¡Ni pensarlo!