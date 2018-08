Enhorabuena a las dos de las personas que más quiero en el mundo. No se que haría sin vosotros. Sois un ejemplo perfecto de lo que significa la palabra amor./ congratulations to two of my favourite people in the world. Don’t know what I would do without you guys. You’re a perfect example of love. #bestwedding #somuchfun #alwaysandforever #queguaposlosnovios #yfelicidadesportucumple #tequierohermanito @cristianprieto.filmmaker @silvia.serra

A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Jul 29, 2018 at 2:25pm PDT