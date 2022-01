La historia de amor de Elías Sacal y Mar Flores no ha sido ni mucho menos idílica. Tras varias idas y venidas, la pareja ha disfrutado de unas románticas navidades en Punta Cana, un viaje que sin duda ha servido para que vuelva la tranquilidad a la pareja. Ha sido estos días cuando ambos han sido vistos visitando varios inmuebles de la capital, una pista que podría demostrar que quieren dar un paso más en su relación de casi seis años intermitentes. Así lo aseguran varios medios, que revelan que el empresario podría adquirir un lujoso piso en la capital para tener un hogar también en España debido a que vive a caballo entre México y el país de Mar Flores. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado de momento, lo cierto es que los últimos movimientos de ambos podrían delatarles, ya que, a pesar de las crisis que han vivido, siempre recurren al otro para continuar.

Elías Sacal y Mar Flores continúan con su romance, de hecho, han sido vistos comiendo en exclusivos restaurantes de Madrid, local al que acudieron los dos vestidos muy elegantes. Él vestido con traje y ella con abrigos o chalecos de piel con los que llamaba la atención de los viandantes, tal y como demuestran las imágenes que te ofrecemos en este artículo. Lo cierto es que si arrendaran una vivienda en la que estar juntos esto facilitaría el día a día de ambos y supondría una prueba de fuego, al haber solo pasado ciertas temporadas o días se asueto juntos. La convivencia es para muchas parejas un talón de Aquiles, siendo muchos los famosos que decidieron poner punto y final a su matrimonio o relación tras la pandemia.

El mexicano podría haber encontrado el amor con Mar Flores de manera definitiva, a pesar de la crisis que vivieron el pasado año. En su momento se dijo que ella había sido quién había encargado fotografiar a Elías con otra mujer, una acusación tras la que ella salió del paso públicamente con un comunicado. «Mi abogado me recomiendo no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga, invitar, pero si se involucra a otras personas, no me puedo quedar callada (…) Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas», dijo. Este bache sentimental fue superado por Elías y Mar Flores una vez más y ahora parecen plantearse más planes y más pasos en lo que respecta a su relación.

Nadie duda que si finalmente se mudan, se decantarán por una casa situada en una de las mejores zonas de la capital y que, además, tendrán espacio suficiente para los dos. Mar Flores debe pasar tiempo en Madrid debido a sus hijos, aunque cuando no tiene que estar con ellos procura convertirse en una ciudadana del mundo con ansía de viajar.