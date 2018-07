Elena Tablada ya está en Cuba ultimando los detalles de su boda

4 Sus looks no han pasado desapercibidos

Elena Tablada y Javier Ungría están a punto de vivir uno de los días más increíbles de sus vidas: su boda. Hace apenas unos meses, la diseñadora anunciaba que se iba a dar el ‘sí, quiero’ con su pareja con tres fotos del impresionante anillo: “@jungria De tu mano a todos lados…! Eres perfecto para mí! Aspecto de príncipe de esos cuentos de hadas con un final feliz, un corazón de los que hoy en día están en peligro de extinción, una capacidad única para hacer todo fácil y natural. Esa mirada y esos brazos que nos dan paz y seguridad tanto a Ella como a mí. Me caso con mi persona favorita! #followmehapps I’ll follow you everywhere!!! 📞”.