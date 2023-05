Elena Tablada y su reacción tras ser tildada de "estratega" por su ex, Javier Ungría

Javier Ungría y Elena Tablada están enfrentados no solo en los juzgados, también fuera de ellos. No tienen una relación cordial, de hecho, cada vez que pasa el tiempo crece la tensión. La diseñadora de joyas hace tan solo unos días reveló que se había enterado de ciertas cosas y que se había sentido engañada durante su matrimonio: "Me han engañado mucho en este último tiempo". Sus palabras expresaban decepción y cierto resentimiento hacia una relación que terminó el pasado verano. Ahora batallan en los tribunales, según Elena, por el bienestar de su pequeña.

Vídeo: Europa Press

Mientras Javier Ungría considera que estas acusaciones se deben a una estrategia por parte de Elena Tablada, ella se muestra molesta. Tiene claro su objetivo, tanto es así que lo ha vuelto a repetir delante de las cámaras: "No voy a luchar por nada. Luchar es una palabra. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas". Se puede ver que está incómoda y sin ganas de dar demasiados detalles, pero sí responde a las preguntas de los periodistas.

Recientemente Javier Ungría fue preguntado por las revelaciones que supuestamente había descubierto Elena en los meses posteriores a su separación. El empresario aseguró que desconocía a qué se refería y se limitó a decir que "eran estrategias", palabras con las que se refería al juicio en el que inevitablemente se verán las caras y en el que se discutirá tanto la pensión como la custodia de la pequeña. Es consciente de que siempre estarán unidos por su hija, por lo que se niega a entrar en guerras públicas. Eso no quita que se indigne y que quiera dejar claro su descontento ante los medios de comunicación.

Aunque Elena se ha mostrado más cauta que en otras ocasiones, ha vuelto a insistir en lo importante que son sus pequeñas y que estas permanezcan unidas. Javier, por su parte, asegura estar tranquilo y confiado en la justicia, aunque se desconoce qué sucederá en el futuro cuando se resuelva su caso. "Cada uno que pelee por lo suyo. Yo peleo por mi hija, nada más", deslizaba tras las preguntas de los reporteros.

No es el único asunto que trata en el vídeo de este artículo, pues también habla sobre la situación de Tamara Falcó, quien acaba de quedarse sin vestido de novia y diseñadoras que confeccionen la pieza de su gran día, un bombazo que ha tenido lugar a tan solo unas semanas de su boda.

Según Elena todo se empezó a enfriar tras la boda. Ella le ha dicho a su círculo que antes del 'sí, quiero' era "el hombre dial", pero que dejó de serlo poco después. Cuatro años casados, seis juntos y una niña en común resumen su historia de amor.