Elena Tablada y Javier Ungría se dan el ‘sí, quiero’ en Miami

Elena Tablada y Javier Ungría están de enhorabuena. La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ en una boda civil por sorpresa que se ha celebrado en Miami, tal y como publica ¡Hola! La celebración tuvo lugar el pasado 15 de agosto en los juzgados y tan solo asistieron nueve personas al acto, entre los que se encontraba, Ella, la hija que Elena tiene en común con David Bisbal.

La pareja se comprometió el pasado mes de marzo, pero Elena Tablada no dudó en compartir la gran noticia con sus seguidores de Instagram en el mes de abril: “@jungria De tu mano a todos lados…! Eres perfecto para mí! Aspecto de príncipe de esos cuentos de hadas con un final feliz, un corazón de los que hoy en día están en peligro de extinción, una capacidad única para hacer todo fácil y natural. Esa mirada y esos brazos que nos dan paz y seguridad tanto a Ella como a mí. Me caso con mi persona favorita! #followmehapps I’ll follow you everywhere!!! 📞”, escribió junto a unas fotos en las que presumió de espectacular anillo de compromiso.