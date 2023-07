La familia de Elena Tablada y Javier Ungría se siente incómoda al hablar de la guerra abierta que ambos mantienen. Tanto que son incapaces de esconderlo cuando los reporteros le preguntan por ello en plena calle. Así lo demostraba la madre de Elena, quien decía estar sorprendida con el giro de actitud del que fuera su yerno. Horas después de esta reacción era Elena Tablada la que volvía a la carga, eso sí, esta vez sin nombrar al padre de su hija. Aunque en otras ocasiones ha sido mucho más rotunda, esta vez ha compartido una frase con la que se siente identificada y que quién sabe si es un 'tirito' hacia el que fue su marido durante cuatro años.

Elena Tablada y la frase que tanto ha dado que hablar

Mientras paseaba este fin de semana junto a su pequeña encontró una frase en el suelo que le hizo reflexionar. La reflexión decía: "Locos, pero no falsos". Una frase a la que ella ha añadido algo de cosecha propia: "Así somos". Elena Tablada insiste en que ella pelea por la verdad y que podrán reprocharle cualquier cosa, menos que sea falsa. Cabe recordar que tras romper con Javier Ungría ella confesó que se había enterado de muchas cosas sobre él, llegando incluso a hablar de posibles infidelidades durante su matrimonio.

Le ha tachado de narcisista, no siendo este el único ataque dirigido contra el padre de su segunda hija. Tras una discusión con él, escribía "qué caro se paga no elegir bien a una persona". Entonces dejó caer que no se había puesto de acuerdo con Javier Ungría sobre el reparto de vacaciones, ya que escribió "por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas. Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. 15 días eternos muy difíciles de llevar". Javier, por su parte, ha preferido centrarse en el juicio que tienen por delante, el cual se desconoce cuándo se resolverá.

Elena Tablada recientemente explicó que estaba confundida con todo lo que estaba sucediendo, sin embargo, hará todo lo posible por llegar a un acuerdo y que ambos puedan pasar página para siempre. "Estoy muy confundida por lo que está sucediendo. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible. Insisto que lo que quiero es que mis hijas crezcan juntas y sean felices. Ya es difícil la vida para complicarnos más", dijo la diseñadora de joyas a 'Vanitatis'. Y es que él no quiere acceder a una custodia completa, algo por lo que Elena planea pelear allá donde sea necesario.

Javier Ungría quiere que su pequeña está fuera del ojo mediático y así se lo ha pedido a Elena Tablada, otro punto sobre el que batallarán delante de un juez.