El mundo de la moda está de luto. La muerte del diseñador de moda Cristo Báñez, que tenía apenas 41 años, ha cogido a todos de sorpresa. En la madrugada del martes al miércoles 10 de mayo se ha encontrado su cuerpo sin vida en su casa de Sevilla, una noticia que ha sido confirmada por el Ayuntamiento de Almonte, Huelva. También ha sido una noticia de lo más impactante para muchos famosos que tenían entre su lista de amigos a este diseñador nacido en el sur de nuestro país.

Elena Tablada tenía una relación muy especial con Cristo Báñez. De hecho, esta no dudó en confiar en su amigo para que diseñara el vestido que su hija lució durante su bautizo. Como no podía ser de otra manera, la que fuera pareja de David Bisbal y Javier Ungría ha llorado su muerte públicamente con un mensaje que no puede ser más emotivo.

La diseñadora de moda se despide de su amigo Cristo

"Que las carcajadas que siempre me sacabas resuenen allá arriba cuando te abran las puertas. Vuela alto, vuela libre y vuela como tú quieras... que fue como siempre fuiste y quisiste. Voy a extrañar mucho esos audios que me ponía en repeat de lo mucho que me hacías reír y te gustaba mi acento americano. "Waifai". NOS VEMOS AL OTRO LADO", ha escrito Elena junto a una imagen en la que aparecen juntos.

Otra gran amiga de Cristo era Vicky Martín Berrocal, que asegura que no está siendo un día fácil para todas las personas que lo conocían: "Hoy no es un día fácil para todos los que te queremos y somos muchos... JAMÁS ME OLVIDARÉ DE TI CRISTO. GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS POR TODOOOO AMIGO. Te llevas un pedacito de mi... de mis grandes locuras y mis grandes secretos! DEP. Y VUELA ALTOOOOO. TE VAMOS A ECHAR MUCHO DE MENOS. Te quiero desde siempre y para siempre. ADIÓS COMPAÑERO".

Vicky Martín Berrocal asegura que se lleva un pedazo de ella

Su hija, Alba Díaz, también consiguió entablar una relación de amistad con este diseñador. La joven pasa mucho tiempo con su madre y su tía, Rocío, que ya eran buenas amigas de Cristo Báñez. Eso le llevó a coincidir con él en diferentes eventos públicos, así como en El Rocío, que por cierto, se celebra dentro de pocas semanas en Huelva, su tierra. Estamos seguros de que sus amigos le rendirán allí un gran homenaje.

Alba Díaz coincide con su madre en su despedida: "Vuela alto"

"Se va una de esas personas que lleva tanto en tu vida que no sabes ni cuánto apareció por primera vez, que te ha visto crecer y que siempre ha estado ahí cuando le has necesitado, el que con una sonrisa y ese humor, que tanto le caracterizaba, nos alegraba la vida y los días a todos. Te vamos a echar mucho de menos. Vuela alto estés donde estés sigue siendo esa persona tan maravillosa que volvía loco de amor a cualquiera... te amamos", ha escrito la joven. Pero estas no han sido los único rostros conocidos que se han despedido de este diseñador.