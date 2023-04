Elena Tablada, tras conocerse su juicio con Javier Ungría: "Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores"

Hace más de un año que Javier Ungría y Elena Tablada pusieron punto y final a su matrimonio. Durante todo este tiempo, ambos se han lanzado varias pullas e indirectas, por lo que ahora cobra mayor protagonismo la exclusiva que reveló SEMANA durante los últimos días: Elena Tablada y Javier Ungría se verán la caras en los tribunales. Fuentes cercanas a la diseñadora aseguraron a este medio que su relación "ha terminado como el rosario de la aurora. No se pueden ni ver. Ella tiene un juicio pendiente con él. Se verán las caras en los tribunales dentro próximamente". Ahora, es Elena Tablada quien se pronuncia y confirma la información de SEMANA sobre lo mal que terminaron las cosas entre la pareja.

La diseñadora se ha sincerado en 'Y ahora Sonsoles' sobre el proceso judicial al que se enfrenta con su ex: "Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas". Sin querer dar muchos detalles y los motivos que le han llevado a tomar la decisión de enfrentarse en los tribunales, ha asegurado que su preocupación son sus hijas: "Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá", ha dicho al respecto.

Javier Ungría no resultó ser el hombre que Elena Tablada pensaba que era

SEMANA adelantó que finalmente el empresario no resultó ser lo que Elena Tablada pensaba. Y aunque al principio se deshacía en halagos con ella y todo era perfecto, tras darse el 'sí, quiero', todo cambió. "Pensaba que Javier era el hombre de sus sueños y de un día para otro se dio cuenta de que era todo lo contrario. Ahora lo único que quiere es ajustar cuentas lo antes posible", aseguraron a este medio. Unas palabras que ha reafirmado Elena Tablada en el mencionado espacio de televisión: "No sé muy bien ni por qué se acabó. Con el tiempo descubrí que no era la persona de la que me había enamorado", ha dicho.

Quien también se ha pronunciado sobre este tema ha sido Tamara Gorro, quien se encontraba en plató y es una muy buena amiga de la diseñadora. "Elena está muy afectada. Está mal. Yo como dato voy aportar algo, como amiga de Elena que soy. Ella no pide dinero, ella quiere que si su hija antes vivía con 10 euros, por poner un ejemplo y no entrar en cantidades, que siga viviendo con lo mismo por ambas partes", comienza diciendo la influencer. Ha querido hacer hincapié en lo mal que lo está pasando la diseñadora, y no únicamente ahora, también durante el embarazo de la hija que tiene en común con Javier Ungría, Camilla. "Elena no solo ahora lo está pasando mal, durante el embarazo lo pasó muy mal. A buen entendedor, pocas palabras. Lo pasó muy mal con él. Elena ha tenido que recibir ayuda profesional".

Horas antes, era Elena Tablada quien compartía una reflexión sobre "la vida" en su perfil de Instagram: "La persona es un viaje y cada viaje es distinto. Somos únicos, somos cada uno. No tiene doble, si él no lo hace, quedará por hacer por toda la eternidad. La vida es cambio, es búsqueda, es camino. Lo importante no es llegar, es el viaje. Es el que depende de nosotros. Que sea un viaje consciente, lleno de aventuras, que sea rico en experiencias de todo tipo".